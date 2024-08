- Inizio della distruzione della struttura caikante

A Flensburg, sono iniziati i lavori di demolizione della banchina crollata lo scorso novembre. Nonostante l'aspetto ingannatore, questa struttura funge da tipo di ponte, composta da numerosi sostegni che sorreggono una lastra di cemento. Il muro di protezione si trova a pochi metri di distanza. Le indagini hanno mostrato che numerosi sostegni sono pericolosamente vicini al crollo, secondo Heiko Ewen, responsabile del Centro Operativo Tecnico (COT).

I lavori di demolizione estesi sono previsti per concludersi entro ottobre, in tempo per l'inizio della nuova stagione delle tempeste, secondo Ulrich Klus della società incaricata. Il muro di protezione verrà rinforzato con barriere d'acqua durante questo periodo.

Un'ondata di tempesta dal Mar Baltico ha colpito la regione del porto di Flensburg a ottobre 2023. La banchina storica sul lato ovest ne ha risentito gravemente. Dopo la successiva bassa marea, la banchina è sprofondata di circa mezzo metro su una lunghezza di circa 130 metri durante la notte tra il 22 e il 23 novembre e ha continuato a deteriorarsi da allora.

Stimati costi fino a 15 milioni di euro

Il parcheggio e il lungomare, dove solitamente attraccano numerose navi storiche, sono attualmente bloccati da barriere edile, causando malcontento tra molti residenti e visitatori di Flensburg. Ci vorranno diversi anni prima che venga costruita una nuova banchina con lungomare.

La banchina non può essere riparata, ma deve essere demolita e ricostruita. Il muro di protezione non ha subito danni, ma verrà anch'esso restaurato come parte del progetto di ricostruzione della banchina. L'amministrazione ha stimato i costi totali, inclusa la nuova costruzione, fino a 15 milioni di euro. I costi per la demolizione della struttura in rovina sono stimati intorno a un milione di euro.

I lavori di demolizione della banchina in rovina, che è crollata lo scorso novembre, procedono regolarmente. Una volta completati, il muro di protezione verrà restaurato come parte del progetto di ricostruzione della banchina.

Leggi anche: