- Inizio della celebrazione nuziale della principessa Martha Louise

I festeggiamenti per il matrimonio della principessa norvegese Martha Louise con il cosiddetto sciamano Durek Verrett sono iniziati. La coppia ha invitato gli ospiti a un evento di "conoscenza" giovedì sera in un hotel di Ålesund, segnando l'inizio di un tripudio di tre giorni nella Norvegia occidentale.

Il tema dell'evento era "sexy e alla moda", che gli ospiti, principalmente dalla Norvegia e dagli Stati Uniti, hanno interpretato in modi diversi, come mostrano le immagini dell'agenzia di stampa norvegese NTB e "Aftenposten". Molti ospiti hanno optato per colori vivaci, con le donne che si sono concentrate su paillettes e tacchi alti.

La principessa ereditaria Mette-Marit, la cognata della sposa, è stata immortalata dalle telecamere prima di arrivare all'evento di Ålesund, indossando una giacca di jeans, jeans a sigaretta, sneakers bianche e una mascherina per il viso. "Aftenposten" ha descritto il suo look come "Justin Timberlake 2001 con un tocco di Corona". Non è chiaro se sia entrata all'evento con lo stesso abbigliamento. I dettagli della festa in hotel sono rimasti avvolti nel mistero, poiché i giornalisti presenti hanno potuto intravedere solo brevemente la coppia - Martha Louise e Verrett, vestiti in tinta di rosa.

La principessa e l'americano Verrett si scambieranno le promesse sabato a Geiranger, vicino. Dopo le celebrazioni ad Ålesund, si prevede che la festa nuziale salirà a bordo di una nave per attraversare il Geirangerfjord e raggiungere Geiranger venerdì, dove li attende un'altra festa pre-matrimoniale con un tocco di panache latino-americano. Il re Harald V e la regina Sonja (entrambi 87 anni) non hanno partecipato all'evento di apertura, ma sono attesi alla cerimonia nuziale vera e propria.

Gli ospiti hanno goduto della prima serata dei festeggiamenti, carica di emozione e aspettative per l'evento principale. Dopo il raduno, tutti guardavano con impazienza alla cerimonia di sabato a Geiranger.

