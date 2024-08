- Inizio del restauro del castello di Hohnstein <unk> Kretschmer fa appello

Dopo Decenni di Programmazione e Preparazione, Inizia il Necessario Ristrutturazione del Castello Iconico Hohnstein nella Svizzera Sassone

La cerimonia di inaugurazione di questo progetto di ristrutturazione si è svolta in una giornata infrasettimanale nel giardino del castello. La città investirà più di 4 milioni di euro dai propri fondi e contributi per la prima fase di costruzione. Il costo complessivo di questo progetto è stimato in 45 milioni di euro, con finanziamenti aggiuntivi dal governo federale e dallo Stato libero.

Kretschmer: Il Successo Grazie alla Collaborazione

"Questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di diverse entità", ha dichiarato il Presidente del Ministero Michael Kretschmer (CDU). Il Castello Hohnstein ha lasciato un'impronta indelebile sulle esperienze di generazioni, comprese quelle del suo stesso figlio. "Il nostro obiettivo è quello di preservare queste esperienze per le generazioni future". Questo è stato possibile grazie a uno spirito di collaborazione che supera le affiliazioni politiche e i confini geografici. "Questo spirito di collaborazione è ciò che rende il nostro paese forte".

Il Castello Hohnstein si trova vicino alla famosa Bastei, in cima a una scogliera di arenaria alta 140 metri sopra la valle del Polenztal, e viene menzionato in documenti storici dal 1317. Oltre al giardino del castello, che ospita un palcoscenico all'aperto, c'è anche un museo e una torre di osservazione che offrono una vista panoramica delle Montagne di Arenaria dell'Elba.

Un Passato Turbolento

Questa fortezza boema del 13° secolo è stata in seguito utilizzata come residenza di caccia ducale e sede amministrativa, corte, riformatorio e campo di prigionia. Al momento della sua riapertura come ostello della gioventù nel 1926, è stato acclamato come il più grande e sfarzoso della Germania. Durante il 1933/34, è stato utilizzato come campo di concentramento per circa 5.600 prigionieri politici. Dal 1935 in poi, è stato utilizzato come ostello della Gioventù Hitleriana, in seguito come campo per prigionieri di guerra e alloggio per rifugiati, prima di essere riaperto come ostello della gioventù nel 1949.

Sei Anni di Ristrutturazione Davanti a Sé

Il castello, con un retroterra di quasi un secolo di teatro delle marionette e popolare tra gli scalatori, ha subito numerosi restauri, espansioni e lavori di manutenzione. Questa volta, subirà un lifting di più anni mentre la struttura rimane operativa, mantenendo il suo status di monumento culturale nazionale di rilievo, fino a circa il 2030.

La prima fase di costruzione della ristrutturazione del Castello Hohnstein è finanziata principalmente dalla città e da contributi aggiuntivi, con un investimento significativo di oltre 4 milioni di euro per i lavori di costruzione. Con l'inizio dei lavori di costruzione, il castello storico subirà un lifting di più anni, garantendo il suo status di monumento culturale nazionale despite the ongoing renovations.

