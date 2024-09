- Inizio del raduno della VW scatena manifestazioni dei dipendenti

Alla Volkswagen, l'incontro sindacale si è aperto con forti proteste da parte dei dipendenti. I lavoratori si sono presentati con striscioni di protesta, esprimendo il loro dissenso nei confronti delle ultime strategie di riduzione del budget. Uno striscione recitava "Mantenere la stabilità del lavoro", mentre un altro etichettava il consiglio di amministrazione come "ingannevole" a causa delle potenziali proposte di riduzione salariale.

Circa 10.000 persone hanno partecipato all'incontro di persona, con altre che si sono unite digitalmente attraverso schermi esterni. La presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo aveva precedentemente espresso preoccupazione tra i dipendenti e previsto una forte opposizione alle strategie del consiglio di amministrazione.

Il lunedì ha visto il più grande costruttore di automobili d'Europa annunciare un maggiore focus sulla riduzione del budget per il suo marchio principale VW, a causa della situazione peggiorata. La chiusura degli stabilimenti tedeschi e i tagli al personale non sono più fuori questione. Secondo il sindacato, la società sta anche chiedendo adeguamenti salariali nella sua struttura salariale.

Durante l'incontro sindacale riservato, i massimi dirigenti Thomas Schäfer (capo del marchio) e Arno Antlitz (direttore finanziario del gruppo) erano previsti per presentare i piani di riduzione del budget. Il capo del gruppo Oliver Blume era anche atteso. Un altro incontro sindacale era previsto in seguito nella giornata a Emden.

Despite the union's opposition, the discussion about employment changes remains a vital topic at Volkswagen. The employees express concerns about potential job loss and wage adjustments due to the company's budget-reducing strategies.

