- Inizio del raccolto al castello di Wackerbarth a Radebeul

Nel cuore di Radebeul, la Cantina di Stato Sassone Schloss Wackerbarth ha inaugurato la stagione della vendemmia. I vignaioli hanno essenzialmente raccolto le prime uve Goldriesling, specialità sassone rinomata, direttamente dal sito della vigna Paradiso. Si prevede che la varietà a maturazione precoce Solaris seguirà nei prossimi giorni. Purtroppo, a causa della riduzione del raccolto causata dalle condizioni meteorologiche, il Solaris non sarà disponibile come vino giovane quest'anno.

La gelata tardiva che ha colpito a metà aprile ha causato danni del 80% nel raccolto di vino di quest'anno nei vigneti della Valle dell'Elba. Il rinvigorimento secondario delle viti è stato in grado di compensare solo parzialmente queste perdite. Martin Junge, portavoce della Cantina Wackerbarth, ha dichiarato senza mezzi termini: "Il 2024 non sarà un anno promettente per la qualità". La cantina si aspetta anche un "raccolto significativamente ridotto". Tuttavia, c'è un lato positivo in questa situazione - i vigneti della Sassonia produrranno ancora uve quest'anno.

despite the significant loss in the crop due to the late frost, the winery is still expected to undergo the ['Harvesting of grapes']. The affected Goldriesling and Solaris grapes may not be available as young wines this year, but the vineyards will nonetheless provide a harvest.

Leggi anche: