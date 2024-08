- Inizio del progetto di recupero di munizioni dal fondo marino da parte di Lemke

A metà settembre segna l'inizio dei primi tentativi di recuperare munizioni storiche dal Mar Baltico. In una riunione con le aziende del settore dei rifiuti a Berlino, la Ministra federale dell'Ambiente Steffi Lemke (Partito Verde) ha annunciato questa notizia. Ha menzionato che i primi frammenti di munizioni obsolete verranno recuperati presto nella Baia di Lubecca. Come riferito, la prima fase sarà guidata da Seascape Enterprises.

Più di 1,6 milioni di tonnellate di munizioni obsolete sommerse sotto il mare

Lemke ha rivelato che più di 1,6 milioni di tonnellate di munizioni obsolete post-belliche si trovano sul fondo dei mari del Nord e del Baltico della Germania. Dal 2026 in poi, queste verranno eliminate sistematicamente. Il processo di gara per la progettazione e la costruzione della piattaforma di smaltimento futura è iniziato. La ministra dell'ambiente ha sottolineato che su scala globale, per la prima volta, i resti delle munizioni verranno rimossi e distrutti in mare utilizzando una piattaforma del genere. Il governo federale stanzierà 100 milioni di euro per questo scopo.

I recuperi di prova mirano a raccogliere dati sulle condizioni degli esplosivi recuperati. Le operazioni preliminari si sono svolte a luglio di quest'anno. Le informazioni derivanti dai futuri recuperi informeranno lo sviluppo della futura struttura di smaltimento.

Rischi per la salute anche per gli esseri umani

Il governo tedesco aveva promesso, nel suo accordo di coalizione, di avviare un programma immediato per rimuovere le armi e le armi chimiche dai mari del Nord e del Baltico. Lemke ha confermato questo impegno, sottolineando l'importanza per la salute umana.

Gli scienziati hanno evidenziato nel 2019 che il TNT e i suoi composti derivati stavano fuoriuscendo dalle munizioni in decomposizione, ha detto Lemke. "Per molto tempo si è saputo che le munizioni rappresentano un pericolo per i pescatori, il trasporto marittimo e il turismo. Tuttavia, la minaccia per la vita marina e la salute umana rappresenta una nuova dimensione", ha sottolineato il ministro.

I resti delle munizioni costituiscono "un significativo carico". Più a lungo rimangono sommersi sul fondo del mare, più diventano pericolosi per le forme di vita acquatica, ha spiegato Lemke. Il ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, aveva recentemente sottolineato l'urgenza della rimozione a marzo. Secondo i suoi resoconti, circa 18.000 dispositivi esplosivi sostanziali si stavano deteriorando nella Kolberger Heide, nel Mar Baltico vicino a Kiel.

I recuperi pilota si concentreranno inizialmente su Haffkrug e Pelzerhaken Nord, secondo il ministero di Lemke. Intorno a metà ottobre, l'impresa incaricata recupererà munizioni da Pelzerhaken West su base sperimentale. Tuttavia, un contratto di recupero a Großklützhöved, nel mare costiero del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, non è stato ancora concesso, ha dichiarato Lemke. Il ministero si aspetta che la concessione si verifichi l'anno prossimo.

