- Inizio del processo per un incidente mortale coinvolgendo un vicino.

Un individuo psicologicamente disturbato, apparentemente alle prese con la schizophrenia, è atteso dinanzi al tribunale regionale di Mannheim il 28 dicembre 2023 alle 9:00. Questo cittadino tedesco di 43 anni è sotto indagine per aver brutalmente ucciso il suo vicino anziano di 70 anni con un coltello e un martello, e aver aggredito successivamente una coppia che viveva nello stesso edificio con un coltello. Il sistema giudiziario ha proposto il suo internamento in una struttura psichiatrica, credendo che abbia agito in uno stato di grave infermità mentale durante questi eventi.

Stando ai documenti del tribunale, questo residente di Mannheim avrebbe attaccato il suo vicino anziano con forza letale, utilizzando sia un coltello che un martello, poco prima del Natale del 2023. Più tardi, lo stesso giorno, l'imputato avrebbe apparentemente fatto irruzione in un altro appartamento del complesso attraverso una finestra e aggredito violentemente una coppia con un coltello.

Notizia: 28.12.2023

