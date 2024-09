Inizio del processo penale per l'ex capo della VW Winterkorn nel caso del diesel ingannevole presso il tribunale distrettuale di Braunschweig.

Nel nono anno dopo lo scandalo delle emissioni diesel, i procedimenti legali contro l'ex CEO di Volkswagen Martin Winterkorn iniziano un martedì (alle 11:00) presso il tribunale regionale di Braunschweig. A 77 anni, Winterkorn è accusato di frode in affari e reati penali, falsa testimonianza e manipolazione del mercato. Tutti i capi d'accusa derivano dall'utilizzo di software truffaldino nei motori diesel. (Caso n. 16 KLs 75/19)

Winterkorn ha ricoperto la carica di CEO di VW dal 2007 al 2015, dimettendosi in seguito allo scandalo delle emissioni. Di fronte alle indagini condotte dalle autorità statunitensi, VW ha ammesso l'installazione di dispositivi di disattivazione illegali in milioni di veicoli in tutto il mondo. Questi dispositivi consentivano alle auto di rispettare gli standard di emissione durante i test, ma non nelle situazioni di guida reali.

L'atto d'accusa contro Winterkorn menziona la sua posizione come capo di VW durante il periodo di pratiche truffaldine. Il software truffaldino installato nei veicoli VW, che è al centro dello scandalo, è stato sviluppato sotto la guida di Winterkorn in qualità di CEO dell'azienda.

Leggi anche: