Inizio del processo di demolizione del ponte Carola

Durante la notte, squadre di soccorso e veicoli di demolizione hanno lavorato senza sosta sulla parte crollata del ponte Carolabridge a Dresda. L'obiettivo è eliminare la sezione problematica, ma non completamente per ora. La ragione di questa urgenza è l'imminente inondazione dell'Elba, attesa a breve.

Come riferito da Michael Klahre, portavoce dei vigili del fuoco, circa 50 operatori di emergenza sono al lavoro sul sito. Una società professionale sta utilizzando escavatori, martelli pneumatici e veicoli di demolizione per rimuovere una parte della sezione del ponte C che è crollata nell'Elba per circa 100 metri mercoledì mattina.

L'area di preoccupazione è la sezione parzialmente sospesa, che deve essere smantellata prima dell'arrivo dell'inondazione. Misurazioni laser precedenti hanno rivelato che i detriti rimanenti della sezione del ponte stavano gradualmente affondando. I vigili del fuoco mirano a prevenire ulteriori crolli. Riguardo ai piani futuri per il ponte, Klahre ha spiegato che valuteranno la situazione venerdì mattina e decideranno il corso d'azione futuro.

In serata, l'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) ha utilizzato piccole esplosioni per separare i binari del tram e le tubazioni di riscaldamento distrettuale sul lato della città nuova del ponte. Come precauzione, è stata istituita una zona di sicurezza di 100 metri intorno alla testa del ponte su quel lato dell'Elba. Il Ministero delle Finanze e alcuni dipartimenti della Cancelleria di Stato sono stati evacuati a causa delle esplosioni. Poiché l'inondazione dell'Elba è attesa per domenica, aumentando il pericolo, il tempo è cruciale per le squadre di soccorso.

Il ponte lungo 400 metri ha tre sezioni parallele - sezioni A, B e C. Il tram era servito dalla sezione C, che includeva anche un percorso pedonale e ciclistico. Le sezioni A e B fornivano il traffico veicolare. Le sezioni del ponte sono collegate da travi trasversali.

Sulla base dell'analisi dei vigili del fuoco, la stabilità complessiva del ponte sull'Elba del centro città di Dresda è a rischio. La sezione B ha anche subito danni "a causa dell'impatto del crollo e dello spostamento della sovrastruttura", secondo il capo del dipartimento Strade e Ponti, Simone Prüfer, giovedì. Si sta registrando e misurando il subsidenza in queste aree. Le ringhiere si sono spostate fino a 20 centimetri. Al momento, non si può affermare nulla riguardo alla sezione A. Le sezioni A e B avevano recentemente subito ampi lavori di ristrutturazione, mentre la ristrutturazione della sezione C era prevista per l'anno successivo.

