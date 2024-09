- Inizio del procedimento giudiziario per accuse di pedofia

Un uomo di quarantasette anni originario della parte nord-ovest del Meclemburgo è atteso a processo presso il tribunale regionale di Schwerin per numerosi capi d'accusa di abuso sessuale su un minore. L'imputato, con precedenti penali simili, è accusato di aver commesso questo atto sei volte contro sua figlia di tre anni tra gennaio 2022 e marzo 2024. Al momento del suo arresto, le autorità hanno sequestrato il suo smartphone, che conteneva oltre mille fotografie e video espliciti di pornografia infantile, principalmente che mostravano l'abuso di bambine tra i quattro e i dieci anni.

Il processo era inizialmente previsto per due giorni, il che indica che ci sono state presumibilmente discussioni tra le parti in precedenza. Questa procedura viene spesso utilizzata nei casi di aggressione sessuale per proteggere, in particolare, le giovani vittime dal testimoniare. Se il giudice considera la dichiarazione del difensore legittima, determinerà quindi la durata massima della detenzione che il colpevole potrebbe scontare.

Data la gravità delle accuse, sono state notificate le agenzie internazionali di enforcement della legge per collaborare nell'indagine sui possibili collegamenti tra l'imputato e reati simili in Germania. Il pubblico ministero potrebbe anche invocare la legge tedesca sull'abuso sessuale aggravato sui minori, che potrebbe comportare una pena più severa a causa della natura ripetuta e grave dei crimini.

