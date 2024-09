- Inizio del periodo di elezione: assemblea legislativa nel processo elettorale della Sassonia

L'apertura dei seggi alle 8:00 segna l'inizio delle Elezioni Statali della Sassonia. Più di 3,3 milioni di elettori sono chiamati a scegliere i rappresentanti del parlamento per i prossimi cinque anni. Gli individui di età pari o superiore a 18 anni e residenti in Sassonia da almeno tre mesi possono esercitare il loro diritto di voto fino alla sera.

L'esito delle elezioni è più incerto che mai. Come nelle elezioni precedenti, CDU e AfD sono molto vicine nei sondaggi. Nel 2014, la CDU ha vinto con il 32,1% dei voti di lista, seguita dall'AfD (27,5%). Tuttavia, l'AfD ha superato l'Unione in due elezioni federali e una europea in Sassonia.

Contemporaneamente, SPD, Verdi e Sinistra temono il rientro in parlamento. Possono garantirsi un posto se riescono a vincere due mandati diretti, consentendo anche l'applicazione della lista di stato. Un nuovo ente politico, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), è recentemente emerso. Secondo i sondaggi, il BSW è la terza forza più forte, con un sostegno fino al 15%. I Votanti Liberi ancora sperano di penetrare il parlamento statale con i loro voti del 4%. Purtroppo, sembra che l'FDP subirà un'altra sconfitta.

Possibili coalizioni?

Lo studioso politico Hendrik Täger dell'Università di Lipsia propone diverse alternative, date le risultati dei sondaggi - dalla possibilità di un parlamento a tre partiti composto da CDU, AfD e BSW a un parlamento a sette partiti che include SPD, Sinistra, Verdi e Votanti Liberi. "Una tale configurazione complicherebbe notevolmente il processo di formazione del governo", afferma, vedendo solo le prime tre partiti come 'sicure'.

Diciannove partiti partecipano. Gli elettori possono esprimere due voti - uno per un candidato diretto nella loro circoscrizione e il secondo per un partito. In totale, 120 seggi sono in gioco nel parlamento statale, con 60 seggi diretti e 60 seggi di lista. Il numero di seggi potrebbe ancora aumentare a causa dei seggi di surplus e di equalizzazione.

La chiusura dei seggi alle 18:00 scatenerà le previsioni, culminando in proiezioni serali.

