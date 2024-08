- Inizio del nuovo semestre accademico: problemi ricorrenti e strumenti contemporanei

Formazione AI per Insegnanti e Risorse Tecnologiche Migliorate

Per l'anno accademico successivo, gli insegnanti di Berlino seguiranno una formazione completa sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (AI). Questa formazione comprenderà l'integrazione dell'AI nelle metodologie didattiche, la gestione delle situazioni in cui gli studenti utilizzano l'AI e le tecniche di valutazione e voto future. Inoltre, verrà affrontata la comprensione di base del settore dell'istruzione sull'AI e le implicazioni sociali, nonché come gli insegnanti individuali possono aiutare gli studenti a navigare nell'AI. Nel frattempo, l'iniziativa per fornire a tutte le 800 scuole pubbliche connessioni internet ad alta velocità prosegue, con l'obiettivo di collegare ogni istituzione a una rete superiore entro la fine della legislatura del 2026.

Sfide Persistenti degli Insegnanti e degli Spazi Scolastici

Le aule sono ancora affollate e c'è scarsità di insegnanti: Secondo i dati preliminari dell'amministrazione scolastica, circa 404.000 studenti si iscriveranno alle scuole pubbliche e private di Berlino dopo le vacanze estive, superando per la prima volta il limite di 400.000 negli ultimi 25 anni. C'è una carenza di circa 27.000 posti scuola, ma i progetti di costruzione di nuove scuole potrebbero invertire questa tendenza. C'è una carenza di circa 32.000 posti di lavoro a tempo pieno per gli insegnanti, con oltre 695 posti ancora vacanti. Lo scorso anno, l'amministrazione aveva stimato una carenza di circa 1.500 posti.

Assunzioni nel Servizio Civile Accelerate

L'amministrazione di Berlino sta accelerando le assunzioni nel servizio civile per rendere più attraente la professione di insegnante. Entro il 2025, tutti gli insegnanti che lo richiedono otterranno lo status di funzionario pubblico, un anno prima della tabella di marcia prevista. Circa 12.000 insegnanti di Berlino sono idonei, con circa 1.400 che hanno rifiutato lo status di funzionario pubblico. Da marzo, circa 3.300 insegnanti sono stati assunti come funzionari pubblici, con circa 1.800 applicazioni ancora in corso di elaborazione. Il ritmo accelerato è attribuibile a una società di consulenza assunta dall'amministrazione a marzo. "Tra maggio e luglio, siamo riusciti ad assumere 1.135 insegnanti come funzionari pubblici", ha dichiarato Günther-Wünsch.

590 Milioni di Euro per il Programma Startchancen

59 scuole di Berlino in regioni povere e densamente popolate da migranti riceveranno fondi aggiuntivi dal programma federale Startchancen. Si prevede un totale di 460 milioni di euro in dieci anni, con 46 milioni disponibili ogni anno, come annunciato dal Senatore dell'Istruzione Günther-Wünsch. I fondi per scuola non sono ancora stati determinati. L'obiettivo è quello di redistribuire le risorse in modo sensato, come ha sottolineato in precedenza il politico della CDU quando il programma è stato presentato. Alla fine, fino a 160 scuole potrebbero trarre beneficio.

Una scuola dell'infanzia che offra a tutti i bambini competenze di apprendimento essenziali prima dell'ingresso a scuola non esiste apparentemente a Berlino, secondo Günther-Wünsch. "Sarebbe necessario modificare la Costituzione per questo", ha dichiarato il Senatore. Invece, ha fatto riferimento ad altri programmi, come l'Anno delle Opportunità per le Kindergarten, che mira a rafforzare le competenze linguistiche dei bambini che hanno bisogno di supporto linguistico. Ha sottolineato che la frequenza del kindergarten gioca un ruolo

