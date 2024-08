- Inizio del nuovo anno scolastico: oltre 272.970 studenti si impegnano

Il prossimo anno accademico a Hamburg batterà i record: un'impressionante cifra di 272.970 studenti è prevista per frequentare le scuole di Hamburg all'inizio dell'anno accademico 2024/25, segnando il più alto numero di iscrizioni mai registrato. L'aumento è più significativo nelle scuole statali, con un'aggiunta di 6.230 studenti.

Nonostante questa crescita, ci sono indicazioni di una decelerazione, poiché l'aumento previsto lo scorso anno era significativamente più alto del 4,6% rispetto all'aumento attualmente previsto del 2,5%.

La senatrice per l'Istruzione Ksenija Bekeris (SPD) ha commentato: "Ci aspettiamo che la crescita della popolazione studentesca si stabilizzi a un livello elevato nei prossimi anni. Di conseguenza, non possiamo abbassare la guardia e continueremo a mantenere classi piccole e a mantenere gli standard educativi di Berlino. Continueremo a investire nella costruzione di scuole e nel reclutamento di insegnanti aggiuntivi".

Otto nuove scuole statali faranno il loro debutto

Con l'inizio del nuovo anno accademico 2024/25, Hamburg avrà un totale di 476 scuole. Otto nuove scuole generali statali faranno il loro debutto, il che rappresenta il numero più alto di scuole mai aperte contemporaneamente a Hamburg. I lavori di ristrutturazione e ampliamento delle scuole statali continueranno nell'anno accademico nuovo, con un investimento di 350-400 milioni di euro in oltre 100 siti di costruzione.

Verranno creati 303 nuovi posti di lavoro per insegnanti, portando il totale a 15.911. La suddivisione include 5.341 posti per le scuole elementari, 838 per le scuole speciali, 5.696 per le scuole secondarie e 4.036 per le scuole superiori. Inoltre, verranno assegnati 5.341 nuovi posti alle scuole elementari, 37 in più per le scuole speciali, 119 in più per le scuole secondarie e 71 in più per le scuole superiori.

Ci saranno anche 2.386 posti pedagogico-terapeutici, in aumento di 90 rispetto all'anno precedente. Il numero totale di posti pedagogici è di 18.297, in aumento di 393 rispetto allo scorso anno.

Gli esami di transizione alla classe 10 delle scuole superiori verranno eliminati

L'eliminazione degli esami di transizione aggiuntivi alla classe 10 delle scuole superiori è prevista per l'anno accademico nuovo. Seven scuole pilota introdurranno l'insegnamento obbligatorio dell'informatica nella scuola secondaria I dall'inizio dell'anno accademico 2024/25. A partire dall'anno accademico 2025/26, l'informatica verrà integrata in tutte le scuole secondarie e superiori.

L'importanza dell'istruzione diurna si è intensificata: quasi il 90% di tutti gli studenti delle scuole elementari era registrato per il periodo centrale dalle 8.00 alle 16.00 lo scorso anno accademico.

