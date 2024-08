- Inizio del Festival Genius Loci al Memoriale di Buchenwald, con la presentazione di vari video

"5 a 33" è il tema del festival del video di Genius Loci a Weimar durante il weekend delle elezioni statali. L'anno 1933 è il riferimento previsto, che evidenzia la mostra internazionale di video e installazioni luminose dal venerdì alla domenica sui terreni del Memoriale di Buchenwald. Tre strutture saranno illuminate specificamente e l'arte luminosa verrà proiettata sulla torre del campanile in legno alta 50 metri del memoriale, visibile da lontano. Le installazioni sono in armonia con l'essenza storica e dignitosa del sito, secondo gli organizzatori.

Il Memoriale di Buchenwald serve come luogo di sepoltura per migliaia di prigionieri dei campi di concentramento, come citato dal Memoriale di Buchenwald. Questo monumento europeo, costruito nel 1958 come monumento nazionale della RDT, ha la più grande designazione di memoriale per un campo di concentramento nazista.

Elezioni politiche in prospettiva

Gli organizzatori del festival intendono esaminare la situazione attuale. L'undicesima edizione di Genius Loci, denominata "Sembra 5 a 33", fa riferimento al 1933 - l'anno in cui Adolf Hitler fu nominato Cancelliere del Reich, simbolo del tramonto della democrazia parlamentare.

Secondo i sondaggi, l'AfD della Turingia, etichettata dal Verfassungsschutz come fermamente estremista di destra, è circa al 30% poco prima delle elezioni statali, il che potrebbe renderla la forza più grande nel parlamento statale. "In tutta Europa, e forse oltre, abbiamo assistito all'aumento della forza del populismo, dell'egoismo semplicistico e dell'ostilità crescente verso l'altro", osservano gli organizzatori del festival sul loro sito web.

Dall'estate del 1939 in poi, i nazionalsocialisti hanno espulso più di un quarto di milione di persone, inclusi uomini, donne, bambini e giovani, da 50 nazioni, al campo di concentramento di Buchenwald e ai suoi campi satellite superiori a 130. Circa 56.000 persone sono morte o sono morte di fame, malattie, lavoro forzato o indagini scientifiche. Circa 21.000 persone sono sopravvissute alla liberazione.

Le installazioni video del festival saranno esposte su diverse strutture, comprese le torri del campanile in legno alte 50 metri.

