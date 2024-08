- Inizio dei procedimenti giudiziari contro presunti trafficanti

Nel tribunale regionale di Colonia è iniziato il processo contro un sospetto di 27 anni accusato di aver introdotto clandestinamente stranieri in Germania. È accusato di 18 capi d'imputazione tra gennaio 2022 e ottobre 2022. Mercoledì, dopo un accordo tra le parti, ha confessato i reati.

Secondo l'accusa, quest'uomo, insieme ad altri complici, gestiva un'attività illecita e a scopo di lucro che aiutava principalmente l'immigrazione illegale nella Repubblica Federale per siriani dalla Turchia, Libano e altri paesi del Medio Oriente, principalmente attraverso i voli aerei. Due agenzie di viaggio straniere sono state utilizzate per acquistare i biglietti aerei. Come riportato nell'imputazione, questi individui hanno utilizzato documenti di viaggio falsi per ingannare il controllo dei confini e ottenere l'imbarco sui voli.

Assistenza dell'Ufficio di Registrazione degli Immigrati

Un dipendente dell'Ufficio di Registrazione degli Immigrati di Colonia è accusato di aver prodotto i certificati falsi in cambio di denaro. È stata condannata a quattro anni e nove mesi di reclusione dal tribunale regionale nel giugno 2023 per immigrazione illegale, corruzione, falsificazione e cospirazione per commettere un reato. La sentenza del tribunale contro di lei è ora definitiva.

Durante il loro viaggio verso la Repubblica Federale, questi individui avrebbero distrutto i loro certificati falsi. Al momento dell'ingresso, hanno poi richiesto l'asilo utilizzando i loro documenti di viaggio reali. L'accusa sostiene che l'uomo ha guadagnato circa 48.000 euro con questo schema.

L'accordo prevede una condanna da 4,5 a 5 anni di reclusione per l'imputato se fornirà una confessione completa. Il processo continuerà per ora.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il crescente numero di migranti irregolari che entrano in Germania, sottolineando la necessità di un maggiore controllo delle frontiere e di una cooperazione tra gli stati membri per contrastare il traffico di esseri umani. Gli capi d'imputazione del sospetto comprendevano anche il contrabbando di stranieri in altri paesi dell'UE, potenzialmente violando le leggi internazionali sul traffico di esseri umani.

