Iniziazione delle prime azioni di rappresaglia: Hezbollah attacca Israele

Hizbullah annuncia il completamento della prima fase di attacchi di rappresaglia contro Israele, scatenando uno stato di emergenza.

Secondo Hizbullah, il gruppo militante sciita con base in Libano, ha avviato un attacco di rappresaglia contro Israele dopo la morte di un alto comandante militare. Si dice che siano stati lanciati più di 320 razzi Katyusha verso installazioni militari israeliane e altri obiettivi. I primi rapporti suggerivano che oltre 100 razzi erano stati sparati verso Israele settentrionale.

Hizbullah ha dichiarato che la "fase iniziale" del suo attacco è stata completata. Tuttavia, verificare il numero esatto di proiettili lanciati da Israele non è stato immediatamente possibile. Il comandante di Hizbullah Fuad Shukr è stato ucciso in un attacco israeliano a Beirut circa un mese prima.

Nel frattempo, fonti militari israeliane hanno confermato di aver attaccato posizioni di Hizbullah nel sud del Libano. Più di 40 obiettivi sono stati apparentemente colpiti nel sud del Libano, con la situazione che sembra stabilizzarsi dopo un'ora di bombardamenti.

Israele dichiara lo stato di emergenza

Israele ha dichiarato uno stato di emergenza a livello nazionale, iniziato alle 6:00 del mattino ora locale (05:00 CET), che durerà 48 ore. Questa decisione è stata presa dopo gli attacchi militari israeliani contro numerose posizioni di Hizbullah nel paese confinante, come ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Joav Galant. L'esercito ha menzionato che gli attacchi erano mirati a prevenire una minaccia imminente rappresentata da Hizbullah. Le fonti di sicurezza libanesi hanno confermato le azioni israeliane.

Israele aveva recentemente scoperto che Hizbullah si stava preparando per lanciare razzi nel territorio israeliano. In risposta, la Forza Aerea Israeliana ha dispiegato diversi caccia per attaccare i obiettivi di Hizbullah in Libano che rappresentavano una "minaccia immediata" per Israele. Si è trattato di un'azione di autodifesa che ha utilizzato il sistema di difesa missilistica, la marina e l'aeronautica di Israele.

Israele avverte Hizbullah

Il portavoce dell'esercito israeliano ha avvertito che l'aggressione continua di Hizbullah aumenta il rischio di trascinare ulteriormente il popolo libanese, gli israeliani e l'intera regione in un'escalation. Israele si rifiuta di tollerare gli attacchi di Hizbullah contro i suoi civili.

Il ministro della Difesa israeliano Galant ha parlato con il suo omologo statunitense, Lloyd Austin, dopo gli attacchi in Libano. Hanno sottolineato l'importanza di prevenire l'escalation regionale.

Gli Stati Uniti sono alleati di Israele e hanno recentemente inviato navi, aerei e persino un sottomarino nucleare nella regione per sostenere Israele in caso di attacco da parte delle forze in Libano o in Iran.

Livello di allerta massimo dichiarato

I servizi di emergenza israeliani hanno annunciato il massimo livello di prontezza a causa della minaccia immediata al confine con il Libano. Si dice che l'aeroporto israeliano Ben Gurion a Tel Aviv abbia deviato i voli in arrivo verso altri aeroporti. Inizialmente è stato riferito che non ci sarebbero stati voli nelle prossime ore, a causa dell'autorità aeroportuale israeliana. Tuttavia, poco dopo, l'esercito ha annunciato che l'aeroporto era stato riaperto.

Trattative al Cairo

Da quando è iniziata la guerra di Gaza tra Israele e l'Islamista Hamas da più di dieci mesi, Hizbullah, alleato di Hamas, ha regolarmente attaccato regioni nel nord di Israele. In risposta, l'esercito israeliano ha frequentemente mirato ad aree nel paese confinante.

Gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, che mediano nella guerra di Gaza, sperano che un accordo per un cessate il fuoco a Gaza possa prevenire un'escalation con Hizbullah e l'Iran, evitando così un conflitto regionale. Le trattative in tal senso continueranno oggi al Cairo.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni in aumento tra Israele e Hizbullah, chiedendo una riduzione della tensione e il rispetto del diritto internazionale. L'Unione Europea esorta tutte le parti coinvolte a esercitare la massima cautela e ad impegnarsi in un dialogo diplomatico per prevenire ulteriori violenze.

