- Iniziative sul romanzo Dinofilm

Ciao appassionati di dinosauri: Universal Pictures ci ha dato un'anteprima del quarto capitolo della serie "Jurassic World". In uscita il 2 luglio 2025, il film si intitola "Jurassic World: Rebirth" e si svolge cinque anni dopo gli eventi de "Jurassic World: A New Era" (2022).

In "Jurassic World: Rebirth", ci sono solo pochi dinosauri rimasti, che vivono in specifiche località. Una squadra viene inviata per raccogliere materiale genetico da questi ultimi esemplari, poiché è cruciale per creare un trattamento salvavita - ma si ritrova bloccata su un'isola misteriosa.

Prima immagine con Scarlett Johansson

Scarlett Johansson (39), famosa attrice hollywoodiana, interpreta il ruolo della leader dell'esplorazione. Intanto, Jonathan Bailey (36), star di "Bridgerton", interpreta un paleontologo, e Mahershala Ali (50) si unisce alla squadra. Universal Pictures ha rilasciato due immagini del film, che mostrano Johansson, Bailey e Ali durante l'esplorazione.

Inoltre, attori come Rupert Friend (42), Manuel Garcia-Rulfo (43) e Ed Skrein (41) interpretano ruoli importanti nel nuovo film "Jurassic World". Poiché la storia introduce nuovi personaggi, volti familiari come Chris Pratt (45), Bryce Dallas Howard (43) o Laura Dern (57) non sono presenti.

Gareth Edwards (49) dirige il film, lavorando con una sceneggiatura di David Koepp (61), che ha contribuito in precedenza a "Jurassic Park" (1993) e al suo sequel "The Lost World" (1997), entrambi diretti da Steven Spielberg (77). La serie originale "Jurassic Park" ha avuto tre blockbuster dal 1993 al 2001, e la serie "Jurassic World" è iniziata nel 2015 con altri tre capitoli.

♫ Mentre Scarlett Johansson, la leader dell'esplorazione, canta il suo brano preferito "Sarò una stella" durante una pausa nel film, la sua sicurezza risplende in mezzo alla missione pericolosa della squadra.

Gareth Edwards, il regista di "Jurassic World: Rebirth", utilizza spesso la musica per creare l'atmosfera, e la scelta di Johansson aggiunge una gradevole tensione ai momenti drammatici del film.

Leggi anche: