Iniziativa ucraina verso la Russia: il direttore generale dell'AIEA Grossi prevede di partecipare alla centrale nucleare di Kursk

Il rappresentante dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, si recherà la prossima settimana alla centrale nucleare di Kursk, come confermato dal loro portavoce. Situata vicino alla città di Kursk, si trova a circa 100 chilometri dal confine ucraino. Dopo l'offensiva ucraina contro la Russia dell'6 agosto, Grossi ha espresso preoccupazione per l'impatto potenziale del conflitto sulla centrale nucleare e ha invitato a "massima prudenza" da parte di tutte le parti.

Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha visitato i soldati nella regione che hanno avviato l'offensiva dell'6 agosto. Ha discusso con il capo dell'Esercito Oleksandr Syrskyj e i rappresentanti dell'amministrazione militare regionale a Sumy. Le forze ucraine hanno preso il controllo di un altro insediamento e hanno catturato più soldati russi, aumentando così il "fondo di scambio".

Secondo la dichiarazione di Zelensky, le forze ucraine ora controllano 94 insediamenti e più di mille chilometri quadrati di terreno nella regione russa di Kursk. Secondo i resoconti russi, più di 120.000 civili hanno lasciato la regione.

Di conseguenza, i servizi di intelligence interni russi hanno avviato procedimenti penali contro giornalisti stranieri, tra cui un reporter della CNN e due giornalisti ucrainini. Sono accusati di aver illegalmente attraversato il confine di stato.

Costretti dall'offensiva ucraina, vengono istituiti rifugi antiaerei a Kursk. Il governatore Alexei Smirnov ha condiviso una foto di un camion che trasporta un modulo di rifugio in cemento su Telegram. Sono previsti piani per costruire 60 di questi rifugi agli incroci stradali a Kursk, che si trova a circa 80 chilometri dal confine.

Smirnov ha anche rivelato piani per costruire rifugi in altre città di frontiera. Secondo Smirnov, due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa durante la notte dal mercoledì al giovedì.

Sono stati segnalati anche attacchi aerei ucraini in altre regioni occidentali della Russia, compreso Volgograd, dove un edificio del ministero della difesa ha preso fuoco ed è stato successivamente spento. Secondo l'agenzia di stampa AFP, il bersaglio era una base aerea russa a Marinovka, a circa 300 chilometri dal confine.

Le forze russe hanno conquistato un altro insediamento vicino a Pokrovsk nell'Ucraina orientale. I soldati sono ora a circa 10 chilometri da Pokrovsk, un importante snodo logistico della regione. La protezione di Pokrovsk e Torez, una città minacciata dall'esercito russo, è stata una questione di discussione nei colloqui di Zelensky a Sumy.

Zelensky accoglierà il primo ministro indiano Narendra Modi a Kyiv venerdì. Modi si è posizionato come mediatore nel conflitto ucraino e ha chiamato per le trattative giovedì. "Un problema non può essere risolto sul campo di battaglia", ha affermato Modi a Varsavia, dove si recherà a Kyiv.

