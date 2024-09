Iniziativa rafforzata per le abitazioni a reddito accessibile con caratteristiche ecocompatibili

Costruzione di Case Abitabili ed Ecologiche: un Boost da parte del Governo. Il governo federale tedesco presenta ora un incentivo sotto forma di prestiti agevolati fino a 100.000 euro per appartamento. A partire dal 1° ottobre, la banca KfW distribuirà questi sussidi, con una somma totale di due miliardi di euro assegnata per questo anno fiscale.

Secondo la ministra delle abitazioni Klara Geywitz, "Non abbiamo bisogno solo di più case, ma di migliori". Questo programma è progettato per stimolare la costruzione di proprietà a basso costo ed efficienti dal punto di vista energetico, senza sprecare spazio, e al tempo stesso sostenere la stabilità del settore dell'edilizia. Tuttavia, c'è stato qualche dibattito sull'esattezza del programma e sull'impatto potenziale sulla riduzione dei costi.

Finanziamento per Case Spaziali ed Essenziali

A partire da ottobre, i costruttori e i primi proprietari di case potranno ricevere prestiti agevolati fino a 100.000 euro per appartamento, a condizione che rispettino determinati criteri. Il tasso di interesse iniziale per un prestito a 35 anni con tasso fisso a 10 anni è di circa 2,0%. A partire dal 1° ottobre, un prestito a 10 anni con tasso fisso a 10 anni sarà disponibile a circa 1,0%. Tuttavia, solo la costruzione di case compatte e basilari prive di caratteristiche di lusso sarà agevolata.

Ciò verrà ottenuto tramite un tetto sui costi di costruzione massimi consentiti e limiti di superficie. Ad esempio, un appartamento con quattro camere da letto potrà ricevere i sussidi solo se non supera i 85 metri quadrati. Il governo federale non impone l'occupazione dell'appartamento e i canoni di affitto per le case aiutate non possono essere fissati.

Uno dei più Grandi Programmi di Sussidi per l'Edilizia

Inoltre, il nuovo programma richiede costruzioni ecologiche, valutate in base alle emissioni totali del ciclo di vita della proprietà durante la costruzione e l'uso. Ciò può essere ottenuto attraverso l'uso di determinati materiali da costruzione, metodi di riscaldamento, illuminazione e meccanismi di ventilazione. Inoltre, è prevista una ulteriore sovvenzione per le costruzioni estremamente ecologiche a partire da gennaio.

Il ministero delle abitazioni stima che fino a 100.000 o 150.000 appartamenti o case unifamiliari potrebbero ricevere questo sussidio, rendendo il nuovo programma uno dei più grandi programmi di sussidi per l'edilizia attualmente disponibili. I costruttori possono anche utilizzare uno strumento online per verificare se il loro progetto soddisfa i requisiti per il sussidio.

Il settore dell'edilizia trarrà grandi benefici da questa iniziativa del governo, poiché mira a stimolare la costruzione di case a basso costo ed efficienti dal punto di vista energetico. Per ricevere i prestiti agevolati, i costruttori devono costruire case compatte e basilari e rispettare i requisiti per la costruzione ecologica.

Leggi anche: