- Iniziativa per rafforzare l'amministrazione scolastica

Una nuova iniziativa è progettata per potenziare i dirigenti scolastici nella gestione degli studenti che affrontano problemi di salute mentale. Secondo il Ministro dell'Istruzione Christian Piwarz (CDU), "I problemi legati alla psicologia e al comportamento tra bambini e adolescenti influenzano notevolmente l'ambiente scolastico e hanno conseguenze durature sul benessere e la soddisfazione dei insegnanti." Per affrontare questa questione, le scuole necessitano di assistenza preventiva.

Nell'ambito di questa iniziativa, i dirigenti scolastici riceveranno guide specializzate e pratiche. Piwarz ha aggiunto, "Stiamo significativamente contribuendo alla salute degli insegnanti e preservando il personale."

In collaborazione con l'Ospedale Universitario di Dresda e l'Ospedale di Arnsdorf della Sassonia, l'assistenza sperimentale e operativa e le risorse digitali saranno testate e implementate a partire dall'autunno. La formazione si concentrerà principalmente sull'impartire comprensione riguardo ai problemi emotivi o ai disturbi del comportamento negli studenti e su come affrontarli, nonché sull'aumento dell'utilizzo delle risorse attraverso la digitalizzazione, come i materiali di apprendimento online.

Inizialmente, 150 scuole di Dresda e 100 scuole del distretto di Bautzen parteciperanno. Successivamente, i risultati di questo progetto verranno estesi a tutta la Sassonia.

Il partner di coalizione dei Verdi, Christin Melcher, rappresentante della politica dell'istruzione del gruppo dei Verdi, ha espresso ottimismo. "La conoscenza dei disturbi psicologici e le strategie precisi di intervento riducono il senso di frustrazione." I Verdi sono d'accordo con il Ministero dell'Istruzione nel promuovere e sostenere il benessere degli insegnanti.

La gestione scolastica delle scuole partecipanti sovrintenderà all'implementazione della nuova iniziativa sulla salute mentale. Per garantire l'efficacia, collaboreranno strettamente con gli esperti dell'Ospedale Universitario di Dresda e dell'Ospedale di Arnsdorf della Sassonia.

Leggi anche: