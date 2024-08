- Iniziativa per migliorare le competenze digitali dei rifugiati

Un'iniziativa dell'Università di Magonza si prefigge di potenziare le abilità digitali dei rifugiati e di aiutarli a rientrare nel mondo del lavoro. Ciò verrà ottenuto attraverso una combinazione di lezioni in presenza nei centri per rifugiati di Speyer, Kusel, Trier, Hermeskeil, Bitburg e Hahn, nonché corsi online.

La Ministra dell'Integrazione Katharina Binz (Verdi) ha dichiarato durante la presentazione ufficiale del progetto "DigiKosMos" che non tutti i residenti dei primi centri per rifugiati sarebbero stati residenti a lungo termine. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di offrire aiuto anche a coloro che non hanno un piano a lungo termine, soprattutto considerando il dibattito in corso sulle espulsioni e le deportazioni.

Il progetto durerà fino a metà del 2027, con un budget totale di 2,15 milioni di euro. La maggior parte del finanziamento proviene dal Fondo europeo per l'integrazione e l'asilo (AMIF), con un'ulteriore somma di 215.000 euro dallo stato. L'Università di Magonza ha già esperienza con programmi di formazione simili per il pubblico previsto a Speyer dal aprile 2022, attraverso un progetto precursore.

Christiane Luxem, Vicepresidente dell'autorità ADD, ha rivelato che i feedback dalle prime lezioni sono stati molto positivi. Sono stati organizzati circa 20 corsi in presenza e un workshop sullo smartphone, con un totale di 645 migranti provenienti da 27 paesi che hanno partecipato e i corsi erano sempre al completo.

Le lezioni coprono argomenti come l'utilizzo di un PC, la gestione dei file, la navigazione web, la ricerca online, la corrispondenza via email, la generazione di contenuti digitali, la creazione di una presenza digitale, la sicurezza dei dati e il riconoscimento delle notizie false. Il progetto si espanderà ora ad altri centri per rifugiati e adatterà la sua offerta per preparare meglio le persone a un concreto rientro nel mondo del lavoro - in Germania, nel loro paese d'origine o altrove. L'obiettivo è quello di influenzare 2800 persone nel corso dei tre anni.

Il progetto, mirato a potenziare le competenze digitali dei rifugiati, contribuirà significativamente alle loro opportunità di lavoro.

