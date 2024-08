Iniziativa per l'inoculazione contro la polio a Gaza

Nella Striscia di Gaza, è stata avviata un'iniziativa per vaccinare numerosi bambini contro il polo. Il primo gruppo di bambini è già stato immunizzato, come ha dichiarato il Ministero della Salute nella regione costiera controllata da Hamas durante una conferenza stampa.

I reporter dell'agenzia di stampa AP hanno osservato circa dieci bambini essere vaccinati all'ospedale Nasser di Khan Yunis.

Israele e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno annunciato che le vaccinazioni sarebbero iniziate domenica mattina, dopo una tregua. L'obiettivo è vaccinare circa 640.000 bambini nella Striscia di Gaza contro il polo.

La campagna per vaccinare i bambini contro il polo, guidata da Israele e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha preso slancio dopo la dichiarazione della tregua. Il Ministero della Salute ha inoltre annunciato piani per espandere "la campagna" per vaccinare oltre mezzo milione di bambini in più nella Striscia di Gaza.

