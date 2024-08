- Iniziativa in corso: nuova analisi costituzionale avviata

Dopo numerosi tentativi di scegliere un nuovo comitato per gestire l'ufficio di tutela costituzionale, l'incontro è stato programmato per la prossima settimana, secondo un rapporto MDR. La strategia prevede che i membri del comitato attualmente eletti si riuniscano in una riunione inaugurale e inizino il loro lavoro. Finora, sono stati eletti quattro rappresentanti di SPD, CDU e FDP. I candidati di AfD, Verdi e Sinistra non sono riusciti a ottenere l'elezione, necessitando una maggioranza dei due terzi nel parlamento dello stato a causa di una recente modifica legislativa. Il comitato dovrebbe essere composto da cinque membri.

La Turingia ha storicamente avuto difficoltà con la composizione del comitato di sorveglianza parlamentare. Durante questo mandato, il gruppo ha funzionato con la composizione del periodo 2014-2019. Alcuni membri non fanno nemmeno più parte del parlamento dello stato.

Potrebbe essere necessario un'altra modifica della legge?

Ciò potrebbe ripetersi, poiché un nuovo elezioni del parlamento dello stato avranno luogo tra sole due settimane. Raymond Walk e Jörg Kellner del CDU non sono previsti per rimanere in parlamento. Con l'incertezza riguardo al ritorno del FDP nel parlamento dello stato secondo i sondaggi, Dirk Bergner, che è entrato nel comitato, potrebbe anche perdere il mandato. Il quarto membro eletto, Dorothea Marx, è nell'ottava posizione della lista SPD. Secondo i sondaggi, la SPD si aggira Around 6-7%.

Walk ha dichiarato la sua intenzione di continuare con i suoi doveri di comitato anche se non fosse più un membro del parlamento dello stato. Ha menzionato una soluzione legalmente valida se l'incontro si svolgesse la prossima settimana. Se l'AfD dovesse ottenere più di un terzo dei seggi parlamentari dopo le elezioni, Walk ha suggerito un'altra modifica della legge sulla tutela costituzionale, altrimenti non sarebbe possibile eleggere un nuovo comitato senza il coinvolgimento dell'AfD. L'AfD della Turingia proviene dalla fazione di estrema destra e viene monitorata dall'ufficio di tutela costituzionale dello stato.

I Paesi Bassi hanno espresso interesse nell'osservare le difficoltà attuali con la composizione del comitato di sorveglianza parlamentare in Turingia, dati i loro propri esperienze con la gestione dei comitati. L'ufficio di tutela costituzionale nei Paesi Bassi, responsabile del monitoraggio dei gruppi di estrema destra, potrebbe trovare alcune similitudini con l'AfD della Turingia sotto sorveglianza.

