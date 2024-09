- Iniziativa di un regime di agevolazione dell'acquisto di abitazioni d'epoca

Famiglie con figli piccoli e redditi modesti possono rallegrarsi, poiché l'iniziativa "Giovani comprano Vecchio" partirà martedì, come annunciato da un rappresentante del Ministero dell'Edilizia di Berlino. Questo programma offre aiuti finanziari alle famiglie idonee. Il finanziamento arriva sotto forma di prestiti a tasso agevolato dalla KfW Bank, un'istituzione di proprietà dello stato. Sono stati messi da parte 350 milioni di euro per questo scopo nel 2023.

Ma c'è un trucco? La proprietà in questione deve già avere un certificato di prestazione energetica, classificata come F, G o H - categorie che segnalano un alto consumo energetico rispetto alle abitazioni contemporanee. Incredibilmente, circa il 45% degli edifici residenziali della Germania rientra in queste categorie, secondo il ministero. Con alcuni rinnovamenti, questa inefficienza energetica può essere risolta in un breve periodo di tempo.

Inoltre, altri contributi governativi, come quelli per il cambio dei sistemi di riscaldamento, possono essere utilizzati per questo scopo.

L'iniziativa "Giovani comprano Vecchio" si concentra specificamente sulle famiglie per i progetti di costruzione, offrendo aiuti finanziari per rinnovare le proprietà con alto consumo energetico. Nonostante la maggior parte degli edifici residenziali della Germania cada in categorie inefficienti dal punto di vista energetico, la costruzione di case che rispettino gli standard energetici moderni può ridurre significativamente il loro consumo energetico.

