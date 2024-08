- Iniziativa di risparmio dei costi Volkswagen <unk> assistenza di esperti a partire da ottobre

Un programma di assistenza in arrivo per i lavoratori Volkswagen è previsto per il lancio di ottobre, secondo i resoconti dei media. Battezzato "Laboratorio delle Perspectives", questo servizio intende aiutare i dipendenti le cui posizioni potrebbero essere interessate dai tagli finanziari e dalla digitalizzazione. Secondo i dati della "Neue Presse" e della "Hannoversche Allgemeine Zeitung", consulenti esterni forniranno questo aiuto. Il programma sarà disponibile in tutte le sedi tedesche, secondo i resoconti.

Il "Laboratorio delle Perspectives" intende offrire ai dipendenti licenziati "aiuto specifico per stabilire una nuova prospettiva di lavoro interna o esterna", come ha informato un rappresentante di Volkswagen alle pubblicazioni. Ciò comprenderà consulenza, collocamento e servizi di formazione estesi.

Di recente è stato rivelato che il principale costruttore europeo di automobili ha bisogno di intensificare i tagli di bilancio all'interno delle operazioni principali del marchio VW. C'è un deficit di 2-3 miliardi di euro nei risultati previsti, secondo un resoconto del "Handelsblatt". Le strette limitazioni finanziarie saranno anche parte della prossima riunione di gestione del marchio principale a Isenbüttel vicino a Wolfsburg, prevista per la prossima settimana, secondo le informazioni dell'Agenzia di stampa tedesca. I resoconti precedenti hanno suggerito risparmi in aree come i materiali e i costi fissi, nonché attraverso le indennità di licenziamento e il pensionamento anticipato. La società ha dichiarato fermamente contro i licenziamenti forzati.

Il "Laboratorio delle Perspectives" verrà condotto nella sede di Hannover di Volkswagen, così come in tutte le altre sedi tedesche. Dopo essere stati interessati dai tagli di bilancio dell'azienda, i dipendenti di Hannover possono utilizzare i servizi del laboratorio per esplorare nuove opportunità di lavoro.

