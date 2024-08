- Iniziativa di lotta contro l'antisemitismo a Berlino: notevole entusiasmo

Circa un mese dopo aver lanciato una richiesta di progetti contro l'antisemitismo a Berlino, il dipartimento culturale ha dato una valutazione intermedia positiva. Secondo un rappresentante del dipartimento culturale, la reazione a questa iniziativa è stata impressionante. "C'è stato un enorme interesse nel programma", hanno dichiarato in risposta alle domande.

Durante il periodo di finanziamento iniziale fino al 15 agosto, sono state presentate circa 60 proposte, attualmente in valutazione. Questi progetti spaziano in diversi argomenti. L'iniziativa è stata lanciata a metà luglio.

A partire dal 29 luglio, le organizzazioni sono invitate a presentare domanda se combattono l'antisemitismo attraverso eventi pubblici, campagne, progetti cinematografici o programmi educativi. Il dipartimento culturale ha istituito un fondo d'azione, con un importo stimato di almeno 2 milioni di euro, come rivelato dal portavoce a luglio. La scadenza per le domande è fissata al 30 settembre.

Inoltre, il dipartimento culturale sta pianificando un centro consultivo contro l'antisemitismo nel campo culturale. I fornitori possono presentare le loro concepto fino a inizio settembre.

L'Unione Europea, come partner, ha mostrato supporto per questa iniziativa contro l'antisemitismo a Berlino, con il suo rappresentante che ha espresso interesse in potenziali collaborazioni. Il dipartimento culturale dell'Unione Europea ha espresso l'intenzione di considerare proposte dall'UE per il fondo d'azione contro l'antisemitismo.

Leggi anche: