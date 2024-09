- Iniziativa di emergenza dopo l'annuncio del bambino

Il 2 settembre, la Principessa Sofia di Svezia (39) ha fatto il suo ritorno sulla scena pubblica dopo aver annunciato la sua gravidanza. Lei e suo marito, il Principe Carl Philip di Svezia (45), hanno fatto visita ad Arvika, situata nella provincia svedese di Värmland, il 2 settembre. Nonostante la pioggia abbia rovinato l'atmosfera, gli abitanti di Arvika hanno accolto i reali a braccia aperte, regalando alla principessa dei fiori e condividendo i loro auguri. La sua pancia in crescita era a malapena visibile sotto il suo grande maglione bianco e una sciarpa a strisce blu e bianche.

Il viaggio a Värmland sembra essere stato il catalizzatore per la coppia reale per rivelare la gravidanza, come ha condiviso il portavoce del palazzo, Margareta Thorgren, con il quotidiano svedese "Expressen". La Principessa Sofia si è sentita sollevata di poter partecipare alle festività a Värmland con il Principe Carl Philip senza dover nascondere nulla, secondo Thorgren. La coppia ha diversi impegni previsti a Värmland, tra cui l'inaugurazione di un edificio, una visita a un museo e una cena serale.

La Regina Silvia di Svezia si esprime con un pollice in su

Secondo il quotidiano svedese "Svensk Damtidning", la Regina Silvia di Svezia (80) ha espresso la sua gioia per la lieta notizia. Quando interpellata, ha dato un entusiastico pollice in su e ha esclamato: "Sì, è vero! Fantastico!"

Il 27 agosto, Sofia e i figli del Re Carlo XVI. Gustavo (78) e della Regina Silvia hanno annunciato la notizia su Instagram, accompagnata da una dolce foto di coppia: "Il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia sono felici di annunciare che la Principessa è in attesa del loro quarto figlio". Il palazzo ha anche confermato l'arrivo previsto per febbraio 2025.

Il prossimo arrivo nella famiglia si unirà al Principe Julian di Svezia (3), nato a marzo 2021. I suoi fratelli maggiori, il Principe Gabriel (7) e il Principe Alexander (8), sono nati rispettivamente nel 2017 e nel 2016.

