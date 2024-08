- Iniziativa di analisi delle sostanze in loco a Rostock

Studio Preliminare per la Valutazione di Farmaci: Rostock Fornirà Test di Farmaci per la Mitigazione dei Dann

Un studio preliminare è in procinto di essere avviato a Rostock, offrendo agli utenti di droga la possibilità di far analizzare le loro sostanze per scopi di riduzione del danno. Dopo i servizi mobili forniti ai festival, un centro di test di droga aprirà a Rostock come parte di questo studio preliminare, come annunciato dal Ministro della Salute Stefanie Drese (SPD).

Il Meclemburgo-Pomerania Occidentale è diventato il primo stato federale ad istituire il quadro legislativo necessario per tali iniziative di test di droga a maggio. Il Ministero della Salute e la Medicina Universitaria di Rostock collaboreranno ora con l'associazione di Caritas per l'analisi delle sostanze.

Drese: Passo Necessario per Minimizzare i Danni da Droga

"Purtroppo, diverse sostanze psicoattive con miscugli pericolosi circolano nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale. I programmi di test di droga servono come passo necessario per minimizzare i danni causati dall'uso di droga", ha dichiarato Drese.

Il nuovo centro sarà situato nel punto di contatto per la droga dell'associazione di welfare cattolica Caritas a Rostock. "Questo è un vantaggio, poiché connette direttamente gli utenti di droga con i servizi di consulenza e l'assistenza forniti da Caritas", ha condiviso Drese.

Durante il test di droga, le sostanze acquistate sul mercato nero possono essere testate per la purezza, aiutando essenzialmente a prevenire le morti. Il processo consente anche l'identificazione di sostanze pericolose all'interno delle droghe stesse, nonché dei rischi derivanti dalle impurità o dalle concentrazioni eccessive. I visitatori del Fusion Festival a Lärz hanno avuto l'opportunità di far testare la purezza delle loro droghe in pochi minuti lo scorso giugno.

La Commissione, che assisterà in questo studio preliminare di valutazione delle droghe, comprenderà principalmente membri degli Stati Membri. Dopo l'annuncio del Ministro della Salute Stefanie Drese, gli Stati Membri collaboreranno con la Medicina Universitaria di Rostock e l'associazione di Caritas per l'analisi delle sostanze nel prossimo centro di test di droga a Rostock.

