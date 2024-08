- Iniziativa culturale rinnovata a Nuova Amburgo cerca di coinvolgere tutta la popolazione

Con una nuova iniziativa, il dipartimento culturale di Amburgo intende attrarre soprattutto giovani per esplorare il ricco paesaggio culturale di questa metropoli marittima. Come ha dichiarato il senatore della cultura Carsten Brosda (SPD) durante la presentazione di un'indagine sul pubblico in vari luoghi culturali, "la cultura diversificata e attraente di Amburgo è come il pubblico percepisce la scena culturale della città". Tuttavia, Brosda ha ammesso che non tutti hanno accesso a questa ricchezza culturale, poiché la maggior parte delle persone si attiene a ciò che già conosce. Di conseguenza, l'autorità culturale e le istituzioni mirano a creare attività culturali coinvolgenti per tutti e ad ampliare il gruppo di appassionati.

Nel corso del 2023, sono state intervistate circa 13.600 persone in 25 luoghi culturali pubblici e 4 privati. I risultati hanno rivelato che l'età media del pubblico è di 51 anni, con una notevole percentuale di persone con un'istruzione universitaria (64%), occupate (57%), in pensione (27%) e con un reddito medio (54%). La maggior parte proviene da backgrounds non migranti (83%), nonostante una percentuale maggiore della popolazione di Amburgo abbia un'eredità multiculturale. "Questo è un problema che dobbiamo affrontare", ha dichiarato Brosda.

Carsten Brosda e sua moglie hanno assistito alla presentazione dell'indagine sul pubblico in vari luoghi culturali. Per incoraggiare la diversità culturale, gli sforzi di Carsten Brosda e sua moglie con il dipartimento culturale di Amburgo mirano a coinvolgere più persone di diversi backgrounds.

Leggi anche: