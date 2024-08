- Iniziati i lavori sulla linea ferroviaria Nossen-Meißen

Iniziati i lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Nossen-Meissen. Tra le altre cose, i vecchi traversi in cemento vengono sostituiti e le travi di legno vengono rimpiazzate con quelle in plastica, come annunciato dal Ministero dei Trasporti. La Libera Stato finanzia questa misura con 1,7 milioni di euro. I lavori sono previsti per essere completati entro giugno dell'anno prossimo.

Questi cosiddetti investimenti di manutenzione mirano principalmente a garantire che i treni merci possano continuare a raggiungere un importante deposito di prodotti chimici a Bodenbach. Inoltre, gettano le basi per la possibilità di riattivare la linea Dobeln-Meissen per il traffico passeggeri, secondo il ministero. La pianificazione preliminare per questo è in corso. Non ci sono stati treni regionali su questa linea dal 2015.

Il rappresentante dei Verdi Gerhard Liebscher ha accolto l'inizio dei lavori di ristrutturazione come un segnale per le persone della regione che ora viene fatto tutto il possibile per conservare e rendere utilizzabile la linea. La riattivazione prevista deve ora essere perseguita ancora più costantemente.

Il Ministero dei Trasporti ha assunto la responsabilità di annunciare il rimpiazzo delle travi di legno con quelle in plastica sulla linea ferroviaria Nossen-Meissen, in corso di manutenzione della infrastruttura. La riattivazione della linea Dobeln-Meissen per il traffico passeggeri potrebbe essere facilitata da questi investimenti di manutenzione, come evidenziato dal ministero, con la pianificazione preliminare in corso.

Leggi anche: