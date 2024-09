- Iniziata una campagna contro la chiusura serale del parco di Görlitz

Settimana di Protesta e il significativo Giorno di Protesta sono organizzati da gruppi progressisti a Berlino-Kreuzberg in reazione alla proposta di recinzione e chiusura notturna del Görlitzer Park. La Settimana di Protesta inizia il lunedì e presenta attività quotidiane nel e intorno al parco, comprese le discussioni, le proiezioni video, la protesta podistica, le proiezioni cinematografiche e un grande picnic. Una manifestazione è prevista per il 7 settembre, sabato.

Durante il Giorno di Protesta, previsto per la domenica, sono previsti spettacoli teatrali drammatici e "attività divertenti" all'interno del parco, come "tagliare la barriera", "lanciar bombe di vernice", "liberare i detenuti" e "sfratto Wegner". L'obiettivo è creare un'atmosfera coinvolgente per ostacolare il progetto di riqualificazione del parco attraverso questa vivace e disobbediente resistenza.

Rimane incerto quando potrebbe iniziare la costruzione della recinzione proposta per il Görlitzer Park. Il Tribunale Amministrativo Superiore di Berlino-Brandenburg (OVG) deve ancora pronunciarsi su un ricorso presentato dall'ufficio distrettuale di Friedrichshain-Kreuzberg. Fino a quando il tribunale non si pronuncerà, il Senato non si fermerà. Secondo il Senato, la chiusura notturna del parco è prevista per contrastare i reati e la violenza legati alla droga. Tuttavia, il distretto di Friedrichshain-Kreuzberg contesta questi progetti in tribunale - finora senza successo.

Nonostante i procedimenti giudiziari in corso presso il Tribunale Amministrativo Superiore di Berlino-Brandenburg, il Senato ha attivamente preparato la chiusura notturna del Görlitzer Park per contrastare i reati e la violenza legati alla droga. In risposta ai progetti del Senato, la Settimana di Protesta organizzata al Görlitzer Park culmina in una manifestazione presso il Senato il 7 settembre, chiedendo una riconsiderazione della recinzione e della chiusura notturna del parco.

