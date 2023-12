Iniziare la settimana in modo intelligente: Natale a Betlemme, caso penale di Trump, mappe del Wisconsin, Elijah McClain, Praga in lutto

Ecco cos'altro c'è da sapere per iniziare la settimana in modo intelligente.

Ricevi "5 cose" nella tua casella di posta

- Se la vostra giornata non inizia finché non siete aggiornati sulle ultime notizie, lasciate che vi presentiamo la vostra nuova soluzione mattutina preferita. Iscrivetevi qui per ricevere la newsletter "5 Things".

Il weekend che fu

- Con l'avvicinarsi del Natale, Betlemme dovrebbe brulicare di visitatori. Ma quest'anno la città della Cisgiordania occupata da Israele è quasi deserta. I leader locali hanno deciso di ridurre i festeggiamenti mentre infuriavano i pesanti combattimenti tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza. La Corte Suprema ha respinto la richiesta del consulente speciale Jack Smith di accelerare le discussioni sulla questione se Donald Trump abbia o meno l'immunità da procedimenti federali per presunti crimini commessi durante il suo mandato. La Corte Suprema del Wisconsin ha stabilito che le mappe legislative dello Stato, che danno un vantaggio ai repubblicani, sono incostituzionali e ha ordinato di tracciare nuove linee per le elezioni del 2024. Due paramedici sono stati giudicati colpevoli di omicidio colposo per la morte di Elijah McClain, un nero di 23 anni che era stato sottomesso dalla polizia e a cui era stata iniettata della ketamina ad Aurora, in Colorado, nell'agosto 2019. Jeremy Cooper e Peter Cichuniec si sono dichiarati non colpevoli - La Repubblica Ceca ha osservato una giornata di lutto nazionale dopo che la peggiore sparatoria nella storia del Paese in tempo di pace ha causato 14 morti e decine di feriti all'Università Carlo di Praga. Le campane hanno suonato in tutto il Paese per le vittime dell'attacco.

La settimana successiva

LunedìBuonNatale a tutti coloro che festeggiano in tutto il mondo! Il 25 dicembre l'Ucraina festeggerà per la prima volta ufficialmente il Natale, distanziandosi ulteriormente dalle tradizioni della Chiesa ortodossa russa allineata a Putin, che celebra il Natale il 7 gennaio. Il Parlamento ucraino ha votato in estate lo spostamento della festività per aiutare l'Ucraina ad "abbandonare l'eredità russa di imporre la celebrazione del Natale il 7 gennaio" e aiutare gli ucraini a "vivere la propria vita con le proprie tradizioni (e) festività".

MartedìÈil Boxing Day - una festività ufficiale nel Regno Unito che non ha nulla a che fare con i pacchi regalo vuoti o con i pugni in faccia a qualcuno - e l'inizio della Kwanzaa, una festa non religiosa di sette giorni osservata negli Stati Uniti che celebra la cultura afroamericana.

Secondo la FAA, martedì sarà anche uno dei giorni di viaggio più affollati della settimana di Natale, con oltre 41.000 voli che riporteranno i viaggiatori dalle loro destinazioni natalizie.

MercoledìSullascia della telefonata della scorsa settimana tra il presidente Joe Biden e il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador per affrontare la crisi dei migranti al confine tra Stati Uniti e Messico, il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Sicurezza interna Alejandro Mayorkas e il consigliere per la Sicurezza interna della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall dovrebbero recarsi in Messico per discutere ulteriori azioni con i funzionari messicani. La sicurezza delle frontiere - che rimane un punto debole per Biden nel 2024 - è stata in primo piano questo mese, quando i negoziatori del Senato hanno cercato di raggiungere un accordo sull'immigrazione legato alla richiesta di supplemento per la sicurezza nazionale dell'amministrazione. Questi colloqui si sono arenati, impedendo a Biden di ottenere ulteriori aiuti all'Ucraina e a Israele entro la fine dell'anno. La richiesta della Casa Bianca comprendeva anche 14 miliardi di dollari per la sicurezza delle frontiere.

GiovedìSpaceXha in programma un doppio appuntamento bicoastale il 28 dicembre. La compagnia di razzi riutilizzabili di Elon Musk spera di lanciare in orbita l'aereo spaziale robotico X-37B dell'esercito statunitense a bordo del suo razzo Falcon Heavy. La finestra di lancio di quattro ore presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida si apre alle 19:00 ET. Poche ore dopo, presso la base spaziale di Vandenberg, in California, SpaceX prevede di lanciare 21 satelliti Starlink nell'orbita bassa della Terra a bordo di un razzo Falcon 9. Il lancio è previsto per le 9:00. Il decollo è previsto per le 21:09.

One Thing: Missed in 2023Nelpodcast One Thing di questa settimana, i corrispondenti e i reporter della CNN ripensano ad alcune delle storie sottovalutate del 2023 ed esaminano quali temi e tendenze potrebbero essere i principali punti di discussione nel 2024. Ascoltate qui.

2023: L'anno in immagini

2023: The Year in Pictures è una galleria fotografica interattiva che verrà aggiornata settimanalmente per tutto il mese di dicembre.(Nota del redattore:alcune immagini sono grafiche. Si consiglia la discrezione degli spettatori).

Cosa succede nel mondo dello spettacolo

TV e streamingLa46ª edizione dei Kennedy Center Honors andrà in onda mercoledì alle 21.00 sulla CBS. Tra i premiati del 2023 figurano il comico e conduttore Billy Crystal, il soprano Renée Fleming, il cantautore e produttore Barry Gibb, la rapper, cantante e attrice Queen Latifah e la cantante Dionne Warwick. Latifah è la prima rapper donna a essere premiata in questa prestigiosa cerimonia.

La nuova serie di animazione in stop-motion "Pokémon Concierge" arriva su Netflix giovedì. A differenza di quanto accade nei videogiochi, nei film e nelle serie anime, questi Pokémon non sono in cerca di una battaglia, ma di un po' di attenzioni in un tranquillo resort.

Nei cinemaIl Natalesi preannuncia come una giornata intensa al botteghino. Il primo è "Il colore viola", un reboot musicale del classico del 1985 interpretato da Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins e Danielle Brooks. (Il film è una produzione della Warner Bros. Pictures, che, come la CNN, fa parte della Warner Bros. Discovery).

Se avete bisogno di velocità, "Ferrari" del regista e produttore Michael Mann , interpretato dal candidato all'Oscar Adam Driver e dalla vincitrice dell'Oscar Penelope Cruz, sfreccia sul grande schermo. Driver interpreta il leggendario costruttore di automobili Enzo Ferrari e Cruz la moglie Laura Garello Ferrari.

Infine, "The Boys in the Boat" è la storia degli anni '30 della squadra di canottaggio dell'Università di Washington, dagli inizi nell'era della Depressione alla vittoria dell'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Il film è interpretato da Joel Edgerton ed è diretto da George Clooney. Pensate a "Chariots of Fire" con i remi ...

Cosa succede nello sport

In sintesi... Qual è il vero significato del Natale? Lo sport, a quanto pare. Lunedì, a partire da mezzogiorno, non mancheranno le partite da seguire.

Nella NFL, i Raiders di Las Vegas affrontano i Kansas City Chiefs, seguiti da New York Giants e Philadelphia Eagles e da Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. A proposito dei Ravens(mai più?), sono l'unica squadra della AFC ad aver già conquistato un posto nei playoff. Nella NFC, i San Francisco 49ers, i Dallas Cowboys e i Philadelphia Eagles si sono assicurati un posto nella postseason.

La pallacanestro è un'altra tradizione natalizia con cinque incontri in programma nella NBA: Milwaukee Bucks contro New York Knicks, Golden State Warriors contro Denver Nuggets, Boston Celtics contro Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers contro Miami Heat e Dallas Mavericks contro Phoenix Suns.

E siamo nel bel mezzo della stagione dei bowl di football universitario, con partite multiple che si disputeranno ogni giorno da martedì a sabato.

Per saperne di più sui vostri sport preferiti, visit ateCNN Sports e Bleacher Report, che, come la CNN, è di proprietà della Warner Bros. Discovery.

Tempo di quiz!

Partecipate al quiz della CNN sulle festività! Scoprite le tradizioni divertenti e affascinanti di tutto il mondo. Come te la caverai?

Mettetemi alla prova...

'Have Yourself a Merry Little Christmas'Cosa? Ti aspettavi gli Wham! o Mariah Carey?(Clicca qui per guardare)

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com