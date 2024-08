Iniziano in Svizzera i colloqui sul cessate il fuoco in Sudan

In Sudan, è in corso un cruento scontro per il potere dal aprile 2023 tra l'esercito del governante militare Abdel Fattah al-Burhan e la milizia RSF di suo ex vice Mohammed Hamdan Daglo. Secondo i resoconti dell-ONU, decine di migliaia di persone sono state uccise nei combattimenti. Più di 10,7 milioni di persone sono state sfollate internamente, e oltre 2,3 milioni sono fuggiti nei paesi confinanti. I precedenti negoziati in Arabia Saudita non hanno portato alla fine dei combattimenti.

Despite the ongoing power struggle in Sudan, international aid organizations are struggling to reach affected areas due to the volatile situation. The international community has called for an immediate ceasefire in The Sudan to prevent further loss of life and displacement.

