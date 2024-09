Iniziano i negoziati per una coalizione in Turingia: le parti politiche si riuniscono questa settimana

La CDU ritiene sia loro dovere portare avanti rapidamente una coalizione e stabilire un'amministrazione "solida", secondo le dichiarazioni di Voigt alla stampa. I primi colloqui con BSW e SPD dovrebbero concentrarsi sulla chiarificazione dei principi fondamentali per eventuali sviluppi successivi. Entrambi i leader di BSW, Katja Wolf, e SPD, Georg Mauer, hanno confermato incontri futuri con la CDU, sottolineando che questi non sono ancora discussioni preliminari.

La formazione di un governo in Turingia dopo le elezioni statali di domenica si è dimostrata difficile a causa dei complessi rapporti di maggioranza. Il partito di destra estrema AfD guida il gruppo con un margine significativo, ma nessun altro partito è disposto a formare una coalizione con loro. La CDU si posiziona seconda, seguita da BSW e il Partito della Sinistra. L'SPD è riuscito a ottenere un seggio nel parlamento statale, ma i Verdi e il FDP no.

Data questa situazione, l'attenzione si concentra sulla formazione di una coalizione tra CDU, BSW e almeno un altro partito. Una coalizione a tre partiti tra CDU, BSW e SPD non sarebbe sufficiente per il nuovo parlamento statale, ma un'alleanza a tre partiti tra CDU, BSW e il Partito della Sinistra lo sarebbe. Tuttavia, la CDU respinge l'allineamento con il Partito della Sinistra a causa di una disputa di risoluzione.

All'interno della CDU ci sono riserve riguardo una coalizione con BSW, che si è separata dal Partito della Sinistra solo pochi mesi fa e ha ancora un programma poco chiaro. Il presidente di BSW, Wagenknecht, collega le coalizioni a livello di stato alle richieste di politica estera e di sicurezza, come l'opposizione al dispiegamento di missili a medio raggio degli Stati Uniti in Germania.

Un'alternativa potrebbe essere un governo minoritario guidato dalla CDU, che si basa sull'eventuale supporto degli altri partiti. Il Partito della Sinistra ha espresso un generale consenso. Il presidente del Partito della Sinistra, Christian Schaft, ha dichiarato a Erfurt il mercoledì che il suo partito cerca "condizioni stabili".

Voigt ha ignorato le critiche interne della CDU riguardo ai colloqui con BSW. La CDU della Turingia, ha detto Voigt, ha deciso all'unanimità di condurre discussioni necessarie per stabilire un governo stabile. "Le convinzioni fondamentali della CDU" non erano in gioco, ha aggiunto, e "la politica mondiale" non sarebbe stata decisa a Erfurt, facendo riferimento alle richieste di politica estera di BSW.

Il mercoledì rimaneva incerto se e come Wagenknecht stessa avrebbe partecipato ai colloqui CDU-BSW nella Turingia. Voigt ha espresso la sua disponibilità per un incontro, a condizione che Wagenknecht fosse interessata a discutere questioni regionali come l'uguaglianza finanziaria comunale. "Non c'è politica di esclusione qui", ha dichiarato. Tuttavia, il primo passo sarebbe stato incontrare il candidato principale della Turingia di BSW, Wolf.

Wolf si aspettava un incontro che includeva Wagenknecht, ma non si aspettava la sua partecipazione alle future ronde esplorative al momento attuale. Wagenknecht aveva precedentemente reso chiaro che gli accordi sarebbero stati presi in discussioni esplorative a livello "turingio".

Nel conflitto riguardo alle richieste di politica estera di BSW, Wolf ha fatto cenno a un potenziale compromesso. Le formulazioni potrebbero essere "incise permanentemente" in un eventuale accordo di coalizione per sottolineare l'energico sostegno della Turingia per le soluzioni diplomatiche al conflitto ucraino a livello federale, ha suggerito. Le questioni di guerra e pace risuonano anche con le persone in Turingia, rendendole una "questione locale".

I partiti coinvolti, tra cui la CDU, BSW e SPD, sono attualmente impegnati in discussioni per formare una coalizione dopo la difficile situazione post-elettorale in Turingia. despite reservations within the CDU, they are willing to hold talks with BSW to establish a stable government, although a coalition with the Left Party is not an option due to disagreements.

Leggi anche: