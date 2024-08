Iniziano a Ginevra i colloqui sul cessate il fuoco in Sudan - Una parte del conflitto è scomparsa

La posizione esatta dei colloqui non è stata resa nota per motivi di sicurezza. Si prevede che durino fino a dieci giorni. Sono coinvolti rappresentanti dell'Arabia Saudita e della Svizzera. L'Unione Africana, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e l'ONU sono previsti per osservare i colloqui.

In Sudan, è in corso una lotta per il potere dal aprile 2023 tra l'esercito del leader militare Abdel Fattah al-Burhan e la milizia RSF di suo ex vice Mohammed Hamdan Daglo. Stime dell-ONU indicano che decine di migliaia di persone sono state uccise nei combattimenti. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) riferisce che oltre 10,7 milioni di persone sono state sfollate all'interno del paese e 2,3 milioni sono fuggiti nei paesi confinanti.

L'ONU ha ripetutamente avvertito di un'emergenza umanitaria in corso. I negoziati precedenti in Arabia Saudita non hanno portato alla fine dei combattimenti. A fine luglio, Washington ha invitato l'esercito e la milizia a colloqui in Svizzera per discutere un cessate il fuoco. I primi colloqui tra le parti in conflitto e un inviato dell-ONU dal 11 al 19 luglio a Ginevra si sono concentrati principalmente sull'aiuto umanitario e la protezione dei civili.

