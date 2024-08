- Iniziando la settimana con cielo nuvoloso e piogge tontuose, seguite da condizioni meteorologiche più gradevoli.

Pausa Rilassante: Cieli Nuvoleggiati, Pioggerella e Acquazzoni Inaugurano la Settimana, Soprattutto nella Baviera Meridionale. Il bollettino meteorologico suggerisce un miglioramento del tempo per martedì.

La domenica ha visto intense piogge in diverse regioni. Secondo il Centro Informativo Alluvioni dell'Ufficio Ambientale dello Stato, queste precipitazioni hanno causato un aumento dei livelli idrici lungo i tributari meridionali del Danubio e nella zona di raccolta delle acque del fiume Regen, portando a inondazioni minori in alcune aree.

I livelli idrici sono rimasti al livello di allerta 1 solo sul Paar a Dasing e sul Würm a Leutstetten lunedì. I livelli idrici continuano a salire nel Regen, con il potenziale per inondazioni minori a Cham e nel bianco Regen.

Pioggia Costante dalle Alpi alla Foresta Bavarese

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge costanti dalle Alpi alla Foresta Bavarese lunedì, con intensità variabile. Si ipotizza la possibilità di 30 a 50 litri di pioggia per metro quadrato, e fino a 60 litri in determinati luoghi, in un periodo di 24 ore.

Tuttavia, secondo il Centro Informativo Alluvioni, la situazione migliorerà, con i livelli idrici in calo in gran parte dei fiumi. Tuttavia, la pressione alta si stabilirà gradualmente in Franconia da lunedì, con il sole che splenderà più frequentemente nei giorni successivi.

Come sottolineato dal DWD, martedì mattina potrebbe esserci della nebbia con una visibilità inferiore a 150 metri, soprattutto nella Baviera meridionale.

Despite the forecasted improvement, the German Weather Service warnings indicate the potential for another Hurricane-force winds in the western Alps on Tuesday, posing a threat to the region. The remnants of the Hurricane could further intensify the rainfall in the Bavarian Forest, potentially exacerbating the ongoing flooding situation.

Leggi anche: