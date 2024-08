- Iniziando il calvario della morte sotto strati di cemento ancora una volta.

Il processo relativo all'incidente fatale in cui un conducente è stato schiacciato da un blocco di cemento caduto da una barriera acustica la scorsa settimana è stato rinviato. Ciò è dovuto a un appello della difesa contro il licenziamento di un giurato, come annunciato dal tribunale regionale di Colonia il lunedì. Il tribunale regionale (OLG) ha ordinato un nuovo processo. Di conseguenza, il processo previsto per martedì è stato cancellato, secondo il tribunale regionale.

Il processo, inizialmente programmato per 26 giorni di udienza, includeva un direttore di scuola elementare come giurato. Egli ha menzionato la sua indisponibilità professionale per determinate date, comprese quelle della giornata di iscrizione scolastica, portando al suo licenziamento dal servizio di giuria da parte del tribunale regionale, come confermato da un portavoce del tribunale. L'OLG ha espresso preoccupazione per la giustificazione e la documentazione insufficienti per il licenziamento del giurato.

Con il nuovo processo, le prime due sessioni del tribunale della scorsa settimana dovranno essere ripetute. Nuovi giurati sostituiranno quelli precedenti, secondo il portavoce. Le sessioni del tribunale rimanenti sono già state programmate fino alla fine dell'anno. I giurati vengono selezionati in base alla data di inizio del processo, con nuovi giurati selezionati in caso di nuovo processo.

Lo scorso novembre 2020, una donna di 66 anni ha perso la vita quando la sua piccola auto è stata schiacciata da un blocco da 6 tonnellate di una parete di barriera acustica sull'A3 vicino a Colonia. Un ingegnere di 62 anni di una società di costruzioni è accusato di aver causato la sua morte per negligenza. Il pubblico ministero dello stato accusa anche due ex dipendenti di 59 anni dell'autorità statale Straßen.NRW per omicidio colposo.

La difesa ha richiesto un nuovo processo, sollevando preoccupazioni riguardo al licenziamento di un giurato nel caso riguardante le infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, specificamente la barriera acustica dove si è verificato l'incidente fatale. Con il nuovo processo, i network di trasporto e comunicazione nella zona intorno al processo potrebbero subire temporanei disservizi per ospitare le nuove sessioni del tribunale.

