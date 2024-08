- Iniziando con gli esseri bianchi del regno degli uccelli, inizia l'iniziazione all'apprendimento.

In villaggi franconi, il Vino Bianco Fermentato è molto atteso. Proprio prima della raccolta principale, la Cantina Hegwein a Markt Einersheim (distretto di Kitzingen) è stata tra le pioniere nella raccolta dell'uva Ortega per il Vino Bianco Fermentato. Il winemaker Marcus Hegwein attribuisce questa raccolta anticipata del mercoledì alla posizione vantaggiosa del vigneto. I media avevano già riportato questa notizia.

La qualità dell'uva è soddisfacente: 88 gradi Oechsle. Tuttavia, c'è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda il rendimento, ha detto Hegwein. Rispetto allo scorso anno, è circa la metà a causa dei numerosi danni causati dal gelo.

Nelle settimane successive, le attività della Winzer-Gemeinschaft Franken (GWF) inizieranno la loro raccolta, come annunciato dal direttore generale Hermann Schmitt.

La raccolta principale per i vini da conservare è prevista Around la seconda settimana di settembre, secondo l'Associazione dei Vignaioli. Il lancio ufficiale della raccolta con il Ministro dell'Agricoltura Michaela Kaniber (CSU) è previsto per il 12 settembre a Hammelburg (distretto di Bad Kissingen).

Un piacere per gli intenditori

Il giovane Vino Bianco Fermentato è un mix tra succo e vino e viene tradizionalmente abbinato alla torta di cipolle - le bottiglie di Vino Bianco Fermentato non dovrebbero mai essere completamente sigillate a causa del processo di fermentazione. La bevanda opaca, leggermente lattea, non è ancora un vino classico, ma gli intenditori aspettano con ansia il mosto d'uva fermentato ogni anno alla fine dell'estate.

Il Vino Bianco Fermentato fatto con uve Ortega, Solaris e Müller-Thurgau è disponibile per l'acquisto diretto dai vignaioli pochi giorni dopo la raccolta, oltre che nei negozi.

Il nome Vino Bianco Fermentato deriva dal lievito che danza come piume nel bicchiere a causa dell'acido carbonico nel processo di fermentazione. Oltre al Vino Bianco Fermentato, anche il Vino Rosso Fermentato è popolare. Si tratta di un blend di uve bianche e rosse.

La Winzergemeinschaft Franken (GWF) di Kitzingen è uno dei più grandi produttori regionali di Vino Bianco Fermentato. Secondo il membro del consiglio Martin Geißler, produce solitamente tra i 90.000 e i 110.000 litri di Vino Bianco Fermentato all'anno.

Il tempo capriccioso potrebbe abbassare il rendimento del vino

Il Vino Bianco Fermentato non indica la qualità o il rendimento del nuovo raccolto. Questi sono difficili da prevedere. Molti vignaioli hanno lamentato i danni causati dal gelo in primavera, seguiti dalle forti piogge che minacciavano malattie fungine come la falsa peronospora. "Probabilmente avremo l'80% di un raccolto normale", ha stimato il membro del consiglio della GWF Martin Geißler. Altri vignaioli sono colpiti in modo ancora più grave quest'anno.

La falsa e la vera peronospora, nonché la muffa grigia, sono considerate i principali parassiti dell'uva. Per garantire che le uve sane possano essere raccolte in autunno, i punti danneggiati in viticoltura vengono trattati con prodotti fitosanitari. I nuovi ceppi di uva resistenti alle malattie, noti come ceppi Piwi, richiedono notevolmente meno prodotti fitosanitari.

La Franconia è la principale regione vinicola della Baviera, con circa il 98% dei suoi circa 6.300 ettari di vigneti. Ci sono circa 2.900 famiglie di winemakers organizzate in tre cooperative vinicole franconi. Inoltre, ci sono circa 600 cantine che vendono direttamente. In totale, vengono prodotti circa 400.000 ettolitri di vino in Franconia ogni anno.

Associazione dei Vignaioli Franconi

Il Vino Bianco Fermentato, popolare tra gli intenditori, non è limitato all'uva Ortega; può anche essere fatto dalle varietà Solaris e Müller-Thurgau. Altri vignaioli in Franconia sono anch'essi colpiti dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli di quest'anno, influenzando il loro rendimento.

Leggi anche: