- Iniziamo la settimana con nuvole e possibili tempeste.

Il Sole si Nasconde, la Pioggia Comanda e le Tempeste Urlano: Il sole gioca a nascondino di solito nel giorno conclusivo della settimana per la gente della Baviera. Invece, si dovrebbe preparare per un periodo di pioggia prolungata, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Le previsioni suggeriscono pioggia continua, principalmente per le Alpi e le regioni circostanti, con il resto della Baviera che dovrebbe aspettarsi una copertura nuvolosa estesa e piogge.

Il DWD emette avvisi di forti temporali in due zone amministrative

Durante le ore diurne, il DWD prevede temporali con pioggia torrenziale fino a 20 litri per metro quadrato all'ora. In alcune aree, forti temporali con pioggia insistente fino a 40 litri potrebbero verificarsi. In precedenza, il DWD ha emesso un avviso di temporale per la Svevia e l'Alta Baviera.

La prossima settimana in alcune regioni della Baviera: Nella Franconia ci sarà una mescolanza di sole e nuvole. Nell'Alta Baviera si prevedono cieli prevalentemente nuvolosi con intervalli asciutti occasionali. Al contrario, la Baviera meridionale sarà coperta da piogge fino a metà pomeriggio, con temperature comprese tra 20 e 25 gradi.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha anche avvertito del rischio di inondazioni a causa della pioggia intensa, invitando i residenti nelle aree interessate a prendere le precauzioni necessarie. Despite the challenging weather conditions, DWD encourages outdoor enthusiasts to check the forecast before heading to the Alps, as there might be brief respite periods suitable for hiking or skiing.

