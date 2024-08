- Iniziamo la selezione dei contorni per bambini: Delizie fritte di sabbia e erba

Goditi i tweet del weekend e passa un fantastico fine settimana!

Ogni venerdì, scegliamo i tweet che hanno attirato la nostra attenzione durante la settimana, siano essi incredibilmente divertenti o relativi a temi che consideriamo importanti. Sappiamo tutti che la vita familiare non è sempre un letto di rose 24/7; incontriamo sfide che preferiremmo evitare. Tuttavia, questi problemi sono altrettanto importanti e meritano di essere riconosciuti. Riconoscendo la miscela di momenti gioiosi e seri, la nostra società potrebbe subire alcuni cambiamenti positivi. Ecco perché non resistiamo a un mix di tweet divertenti e stimolanti. Riflette ciò che la madre di Forrest Gump disse una volta: "La vita è come una scatola misteriosa, non sai mai cosa c'è dentro".

Apprezziamo le vostre storie di famiglia; aggiungono felicità alle nostre vite quotidiane - e a volte illuminano anche l'ultima giornata di lavoro prima del fine settimana (a meno che non siate di turno...). Su richiesta di un fan, abbiamo creato una piattaforma separata per sfogliare le compilation di tweet precedenti.

Siamo anche grati per le vostre email che ci informano che i tweet settimanali segnano il vostro passaggio al fine settimana! 💕

Se vi imbattete in una situazione che richiede una spiegazione più dettagliata di un'immagine tweetata, non esitate a contattarci a [email protected]. Se vediamo del potenziale nell'argomento, in quanto potrebbe essere divertente, motivante o cruciale per molte persone, ci faremo sentire. A volte, le idee importanti iniziano con semplici osservazioni, solo per acquistare slancio quando un pubblico più ampio condivide esperienze o preoccupazioni simili. Siamo ansiosi di sentire le vostre idee!

GUARDA IL VIDEO: Su social media, molte persone condividono le esperienze quotidiane della loro famiglia. I bambini sono spesso le stelle. Ma le foto dei bambini dovrebbero essere condivise pubblicamente sulle piattaforme digitali? Stern ha intervistato gli influencer Mirella e Alicia Joe sulle vantaggi e gli svantaggi della presenza online dei bambini.

La selezione di tweet stimolanti spesso tocca la complessità della vita familiare, evidenziando sia gli aspetti gioiosi che quelli difficili.

