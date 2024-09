Inizialmente, si è registrato un decesso durante gli attacchi nei dintorni di Mosca.

Primo morto nella zona di Mosca a causa di attacchi con droni ucraini

Per la prima volta durante il conflitto contro la Russia, una persona ha perso la vita nella regione di Mosca a causa di estesi attacchi con droni ucraini. Il governatore regionale Andrey Vorobyov ha annunciato tramite Telegram che una donna di 46 anni è deceduta a seguito di un attacco con drone su un edificio residenziale a Ramensky, situato ai margini meridionali della capitale.

17:23 Putin: La Russia deve essere pronta a respingere qualsiasi attacco militare

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della Russia nel prepararsi a contrastare qualsiasi minaccia militare da tutte le direzioni durante il suo discorso ai partecipanti alla esercitazione strategica "Ocean-2024". "La Russia deve essere pronta a tutte le evenienze. Le nostre forze armate devono proteggere la sovranità e gli interessi nazionali della Russia e respingere qualsiasi potenziale invasione militare da tutte le direzioni, comprese quelle marine e oceaniche", ha dichiarato Putin, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Ha anche sottolineato che "la marina gioca un ruolo significativo in questo".

16:51 Berlino, Parigi e Londra preparano sanzioni contro l'Iran

La Germania, la Francia e il Regno Unito condannano la fornitura di missili balistici dell'Iran alla Russia. "Si tratta di un'ulteriore escalation dell'assistenza militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", hanno dichiarato i tre paesi in una dichiarazione congiunta. I missili iraniani potrebbero raggiungere il territorio europeo, aggravando le sofferenze della popolazione ucraina. "Si tratta di un'escalation da parte dell'Iran e della Russia e costituisce una minaccia diretta alla sicurezza europea", hanno avvertito, e hanno dichiarato che ora istituiranno sanzioni, come la sospensione degli accordi bilaterali per il trasporto aereo. Iran Air è sotto esame. Inoltre, sono in arrivo sanzioni contro persone e organizzazioni coinvolte in questo processo. In precedenza, gli Stati Uniti avevano accusato l'Iran di fornire armi alla Russia per la sua guerra di aggressione in Ucraina e avevano annunciato nuove sanzioni contro Teheran.

16:32 Shoigu: Nessun interesse a trattative con l'Ucraina fino al ritiro delle truppe

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, non mostra alcun interesse a trattare con l'Ucraina fino al ritiro delle truppe ucraine dal territorio russo. "Finché non avranno lasciato il nostro territorio, ovviamente non ci impegneremo in trattative con loro riguardo alle negoziazioni", ha dichiarato Shoigu alla televisione di stato russa. Dal primo agosto, l'Ucraina sta conducendo un'offensiva contro la regione russa di Kursk. Per la prima volta dal'inizio del conflitto, le truppe di terra ucraine sono penetrate nel territorio russo. L'operazione fa parte della campagna difensiva dell'Ucraina contro l'invasione russa, in corso da più di due anni. Shoigu percepisce l'attacco alla regione di Kursk come un tentativo di costringere la Russia a trattative sotto i termini dell'Ucraina e di ritirare le forze russe dal Donbass.

16:04 Un ex guardia carceraria ora comanda la 59ª Brigata

Non solo la Russia, ma anche l'Ucraina sta arruolando i prigionieri per rinforzare le proprie forze. Oleksandr, che un tempo era una guardia carceraria, ora è il comandante della 59ª Brigata. "Faranno qualsiasi cosa per sopravvivere", dice. È stato condiviso un video in cui gli uomini raccontano le loro esperienze traumatiche durante il dispiegamento.

15:38 La Russia ha una strategia per cacciare le truppe ucraine dalla regione di Kursk

Il Cremlino ha dichiarato che la Russia ha una strategia per espellere le truppe ucraine dalla regione di confine russa di Kursk, secondo l'agenzia di stampa russa TASS, citando il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Certo, l'esercito ha tutti i piani necessari, ma non credo che questi piani possano essere resi pubblici", ha risposto Peskov a una domanda su quando le truppe ucraine sarebbero state espulse dal territorio russo. I soldati ucraini hanno lanciato un attacco di massa su Kursk l'6 agosto, con ampie aree ora sotto il loro controllo.

15:13 Riga rafforza le misure di sicurezza al confine fino a dicembre a causa dei timori per la sicurezza

La Lettonia ha deciso di estendere la sicurezza rafforzata del suo confine con la vicina Bielorussia fino alla fine dell'anno a causa dei timori per la sicurezza. Il governo di Riga ha preso questa decisione. La ragione di questo è il numero insolito di tentativi di attraversamento illegale del confine, nonché le azioni militari della Russia contro l'Ucraina, sostenute dalla leadership autoritaria di Minsk, secondo il comunicato. A causa di questa regolamentazione, la guardia di frontiera lettone otterrà poteri aggiuntivi in sei regioni del paese baltico dell'UE e della NATO.

14:47 L'Ucraina si prepara a raddoppiare la produzione di armi nel 2024

L'Ucraina mira a raddoppiare la produzione di armi nel 2024, secondo i dati ufficiali. "Nei primi otto mesi del 2024, abbiamo aumentato la produzione di armi del doppio rispetto al 2023", ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal a Kyiv. L'Ucraina si prefigge di produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo facendo progressi. La produzione di droni sta aumentando", ha commentato Shmyhal.

14:23 L'esperto militare elogia la "mossa giusta" del cancelliere Scholz nel proporre trattative di pace con la Russia

Il cancelliere Scholz propone trattative di pace con la Russia. La proposta ha suscitato forti critiche da parte di alcuni circoli politici. Tuttavia, l'esperto militare Ralph Thiele appoggia l'iniziativa di Scholz e ne incoraggia l'urgenza. Dopo l'offensiva di Kursk, l'Ucraina rischia di vedere sfondare le proprie linee difensive.

13:52 Istituto di Kiel Avverte: Bilancio della Difesa "Lontano dall'Adeguato"Secondo gli esperti dell'Istituto di Kiel per l'Economia Mondiale, il bilancio della difesa della Germania non è sufficiente data la minaccia potenziale della Russia. L'istituto afferma: "Despite il discorso della Zeitenwende, la disparità tra le capacità militari della Germania e della Russia continua ad aumentare". I ricercatori argomentano per un bilancio della difesa sostenuto di almeno 100 miliardi di euro. Commentando la questione, lo studio autore Guntram Wolff esprime: "La Russia sta diventando un rischio per la sicurezza significativo per la NATO. Simultaneamente, il nostro progresso verso misure di deterrenza necessarie è dolorosamente lento". Secondo Wolff, la Germania riesce attualmente solo a sostituire le armi inviate all'Ucraina. Si segnala che le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria stanno diminuendo significativamente.

12:25 "Differenza Significativa" tra Putin e Lavrov EspostaL'Ucraina ha fatto pressione sull'UE e gli USA per autorizzare il dispiegamento di armi sul suolo russo. Ora, i Paesi Bassi hanno dato il loro consenso, inclusi i caccia promessi.

12:59 Esercito Russo Rivendica la Conquista di Quattro Ville in DonetskSecondo i registri dell'esercito russo, quattro ville aggiuntive nella regione ucraina orientale di Donetsk sono state conquistate. Il Gruppo di Forze del Sud ha preso Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo Orientale ha rivendicato Wodjane, e il Gruppo Centrale ha catturato Halyzyniwka, ha annunciato il Ministero della Difesa russo. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Gli osservatori militari ucraini hanno contrassegnato tre delle ville menzionate - escluse Hryhoriwka - come sotto il loro controllo. L'Ucraina sta vivendo una forte pressione sul suo fronte orientale.

12:20 Mosca Riconosce Solo un Partner per le TrattativeNel giugno scorso, una conferenza per la pace è stata tenuta senza la partecipazione della Russia in Svizzera. Ora, il Cancelliere Olaf Scholz ha espresso la volontà di trattare con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, la risposta del Cremlino è ancora da vedere, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Russia Sta Utilizzando Armi Chimiche in Modo CrescenteGli ufficiali ucraini affermano che le forze russe in Ucraina stanno utilizzando sempre più armi chimiche. Il Comando delle Forze Armate ucraine scrive su Facebook che le forze russe hanno utilizzato munizioni contenenti sostanze pericolose e agenti chimici bellici 447 volte solo ad agosto, e 4.035 volte dal 15 febbraio 2023 al 24 agosto 2024. Il Comando delle Forze Armate ucraine afferma anche che i soldati del Cremlino stanno consegnando munizioni contenenti agenti chimici bellici illegali e utilizzando miscele chimiche non identificate. Inoltre, aggiunge: "La Russia sta così flagrantemente violando le regole di guerra e ignorando i principi e gli impegni della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dell'Accumulo e dell'Utilizzo di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione."

11:19 Ufficio del Presidente a Kyiv: Attacchi a Depositi di Armi Russe AutorizzatiIl capo dell'ufficio presidenziale ucraino sottolinea la richiesta del suo paese ai suoi alleati occidentali di autorizzare l'uso delle loro armi contro i bersagli profondi nel territorio russo. Andriy Yermak spiega che devono essere in grado di attaccare i depositi di razzi all'interno della Russia. "La difesa non è un'intensificazione". Si tratta di prevenire il terrore con le armi occidentali, scrive Yermak su Telegram. I paesi occidentali sono riluttanti a consentire all'Ucraina di utilizzare le armi che hanno fornito sul territorio russo, a causa delle preoccupazioni di essere coinvolti nel conflitto.

10:53 Incendi e Feriti - Russia Attacca con Dozzine di Droni e Due MissiliSecondo le autorità locali, almeno tre persone sono rimaste ferite e le proprietà sono state danneggiate e incendiati in Ucraina durante gli attacchi dei droni e dei missili russi. La difesa aerea ha abbattuto 38 dei 46 droni russi su 13 regioni, ha riferito l'aeronautica su Telegram. La Russia ha anche utilizzato due missili nel suo attacco. Le strutture energetiche in otto regioni ucraine sono state anche prese di mira, ha annunciato il ministero dell'energia a Kyiv, causando malfunzionamenti alle linee ad alta tensione e alle centrali elettriche.

09:10 Tragedia nella Regione di Orenburg: Due Morti in Un Incendio in un Oleodotto Due persone hanno perso la vita in un incendio in un oleodotto nella regione russa di Orenburg, come riportato dall'agenzia di stampa TASS. È in corso un'indagine per stabilire le cause dell'incidente. L'ora esatta dell'inizio dell'incendio non è stata ancora definita. Alcuni resoconti non confermati sull'incidente erano già circolati su vari canali Telegram russi lunedì.

08:43 Shoigu: Nessuna Discussione Finché le Forze Militari Ucraine non Si Ritirano dai Territori Russi La Russia si astiene dal negoziare con l'Ucraina finché le sue forze militari non si ritireranno dai territori russi, come riportato dall'agenzia di stampa TASS citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva espresso la sua indisponibilità a negoziare.

08:14 Ripresa dei Voli negli Aeroporti di Mosca I voli hanno ripreso negli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, secondo l'autorità per l'aviazione civile russa Rosaviatsiya tramite Telegram. I voli erano stati temporaneamente interrotti a causa degli attacchi dei droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz: Partecipazione della Russia alla Conferenza sulla Pace Sottoposta a Condizioni Il cancelliere Olaf Scholz collega la partecipazione della Russia a una possibile conferenza sulla pace ucraina a determinate condizioni. Durante un evento dell'SPD lunedì sera, ha sottolineato che oltre all'aiuto militare necessario all'Ucraina contro l'aggressore Russia, è importante pianificare un'uscita dalla situazione bellica. Ha espresso il desiderio di un'altra conferenza sulla pace con la partecipazione della Russia, simile a quella della leadership ucraina, a condizione che quella che deve partecipare non stia contemporaneamente perpetrando attacchi. Putin aspira a ulteriori territori ucraini per una prospettiva di accordo di pace. "Sono necessarie diverse qualità per la politica: chiarezza, coerenza e carattere. Queste qualità sono necessarie per garantire la pace e la sicurezza in Europa", ha affermato Scholz.

07:18 Fico Accusa l'Esercito Ucraino di Fascismo - Kyiv Protesta L'Ucraina è sorpresa dalle accuse del premier slovacco pro-russo Robert Fico. Secondo Reuters, aveva invitato Kyiv a liberare il suo esercito dal "fascismo". In una risposta del ministero degli Esteri ucraino, si è affermato che i soldati ucraini stanno proteggendo le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi contrassegnati dalla lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero ha aggiunto che gli ucraini hanno subito "milioni di vittime" combattendo contro il nazismo nel 20 ° secolo. La rivendicazione di Fico sul "fascismo" rispecchia la propaganda russa che spesso etichetta la leadership ucraina come nazisti. In realtà, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% alle elezioni ucraine del 2019. Tuttavia, lo storico Timothy Snyder riconosce chiari aspetti fascisti nel regime di Putin.

06:56 Governatore della Regione Russa Aggiorna il Bilancio delle Vittime Un attacco con drone dell'Ucraina sulla capitale russa Mosca ha causato la morte di una donna e il ferimento di tre civili, secondo il governatore della regione, Andrei Vorobyov. Lo ha comunicato tramite Telegram. Inizialmente non aveva potuto confermare la morte di un bambino. Attualmente, 43 persone sono state accolte in strutture di emergenza.

06:25 Greenpeace Indaga sui Crimini Ambientali della Russia Greenpeace riapre un ufficio a Kyiv per accelerare i progetti di ricostruzione dell'infrastruttura in Ucraina e indagare e documentare i crimini ambientali come conseguenza della guerra di aggressione della Russia, ha annunciato l'organizzazione ambientalista. Collaborano con le organizzazioni ambientali locali per questo scopo. "Il nostro compito è aiutare l'Ucraina nella ricostruzione ecologica dell'infrastruttura sociale utilizzando le fonti di energia rinnovabile del sole e del vento", ha dichiarato il nuovo direttore dell'ufficio, Natalia Hosak. Greenpeace continua a segnalare i danni ambientali in Ucraina causati dalla guerra di aggressione della Russia, compresa la situazione nella centrale nucleare occupata dalla Russia di Zaporizhzhia.

06:02 Rapporto di Morte di un Bambino nella Regione di Mosca Dopo l'Attacco con Drone dell'Ucraina Secondo i resoconti russi, un bambino è morto dopo un attacco con drone dell'Ucraina nella regione di Mosca. Qui, il governatore regionale Andrei Vorobyov ha dichiarato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte, con uno che ha causato un incendio attualmente spento dai vigili del fuoco. "Purtroppo, un bambino di nove anni è morto", ha aggiunto Vorobyov. L'intercettazione di un altro drone nella regione della capitale ha causato almeno un ferito quando i detriti sono caduti su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva inizialmente riferito che 11 droni erano stati intercettati vicino alla capitale russa.

04:36 Russia: Detriti di Drone Impattano il Complesso Energetico I detriti di un drone abbattuto dalle forze di difesa russe nella regione di Tula sono finiti su una struttura energetica, come riportato dall'agenzia di stampa russa TASS. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Le operazioni della struttura e la distribuzione delle risorse ai consumatori sono rimaste interrotte, e la situazione è stata riportata sotto controllo.

03:29 L'Ucraina Attacca Mosca con UAV Dopo l'intercettazione di due UAV ucraini sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, come indicato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono stati forniti dettagli sui possibili danni o vittime. Il distretto di Domodedovo, situato circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti principali di Mosca.

02:17 La Difesa Aerea Russa Abbatte un UAV Diretto verso Mosca Le unità di difesa aerea russe hanno intercettato un UAV diretto verso Mosca, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. I resoconti preliminari suggeriscono che non ci sono stati danni o feriti sul luogo dell'impatto. La parte ucraina non ha ancora rilasciato una dichiarazione.

00:12 Zelensky ringrazia la Svezia per il nuovo pacchetto di aiutiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine alla Svezia per un pacchetto di assistenza militare del valore di 445 milioni di dollari. "Questo aiuto cruciale, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e supporto finanziario per le urgenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa", ha detto Zelensky su X. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche pezzi di ricambio per i caccia Gripen, preparandosi per una possibile futura consegna di aerei.

22:17 Ministero degli Esteri tedesco: la Russia "una minaccia maggiore per la pace" direttamente al confine orientale della NATOIn risposta alle incursioni dei droni russi in Lettonia e Romania, il Ministero degli Esteri tedesco ha descritto la Russia sotto il Presidente Vladimir Putin come "una minaccia maggiore per la pace e la sicurezza". "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la minaccia maggiore per la pace e la sicurezza direttamente al confine orientale della NATO", ha dichiarato il ministero su X. "Questo è stato evidente, in particolare, negli incidenti recenti dei droni in Romania e Lettonia". Il ministero ha aggiunto che collabora con i suoi partner dell'alleanza e li sostiene nella gestione della situazione dei droni. Nel weekend, sia i membri della NATO che dell'UE Lettonia e Romania hanno segnalato l'intrusione di un drone russo nel loro territorio.

21:42 Gli Stati Uniti non possono confermare i rapporti sull'invio di missili iraniani alla RussiaIl governo degli Stati Uniti non può confermare i rapporti secondo cui l'Iran ha inviato missili balistici alla Russia, secondo John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale del governo degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky chiede l'esecuzione rapida degli accordi di aiutoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato a una rapida attuazione degli accordi di aiuto con l'Occidente. "L'esito della guerra dipende direttamente dall'efficienza della logistica nelle consegne e dal rispetto di tutti gli impegni dei nostri partner", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono arrivare in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe in settembre".

20:52 Il politico dell'opposizione russa avverte contro il cedere un'uscita "salvifica per l'immagine" a PutinIl leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa mette in guardia l'Occidente contro il permettere al Presidente russo Vladimir Putin una "uscita onorevole" dal conflitto ucraino. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dalla guerra contro l'Ucraina", dice Kara-Mursa. "È essenziale che Vladimir Putin non ottenga un'uscita da questo conflitto in Ucraina che salvi la sua immagine". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa suggerisce che le società occidentali potrebbero essere stanche del conflitto, ma Putin deve essere sconfitto. Aggiunge: "Se, purtroppo, il regime di Putin può presentare la fine di questa guerra come una vittoria per se stesso e mantenere il potere, assisteremo a un altro conflitto o disastro entro un anno o 18 mesi".

Date le tensioni militari in aumento, il Presidente russo Vladimir Putin sottolinea la necessità che la Russia sia preparata a contrastare qualsiasi potenziale minaccia militare da tutte le direzioni. Egli evidenzia che le forze armate russe devono proteggere la sua sovranità e gli interessi nazionali e respingere qualsiasi potenziale invasione militare da tutte le direzioni, comprese le zone oceaniche e marittime.

Dopo il primo incidente nella zona di Mosca, le forze armate russe potrebbero dover essere pronte per eventuali operazioni militari per difendere il suo territorio e gli interessi.

