- Inizialmente, Sesko era sotto controllo, ora è il turno di Nusa, come leader del progetto di integrazione, Poulsen.

Yussuf Poulsen, soprannominato Yussi, è stato una figura chiave nella breve storia dell'RB Leipzig, avendo fatto parte del club per 11 dei suoi 15 anni di esistenza, dalla terza league alla Champions League. Ora 30enne, non è più il primo scelta, ma il suo impatto sulla squadra è ancora significativo.

Secondo l'allenatore Marco Rose, Yussi è un asset affidabile, non solo in campo, ma anche fuori. "Ha valore, rispetto nel club, in città", ha detto Rose. "È la leggenda del club per eccellenza".

Lo stile di gioco di Yussi è caratterizzato dalla generosità. Segnare un gol gli dà la stessa soddisfazione dell'aver fatto gol al compagno. Questo spirito di squadra si vede anche nella forte concorrenza per i posti in partenza. Invece di essere competitivo con i suoi compagni di attacco, li sostiene e li aiuta a migliorare.

L'anno scorso, questo approccio ha pagato per Yussi con Benjamin Sesko. Il talentuoso sloveno stava lottando nella prima metà della stagione, spesso battuto da Yussi nella formazione iniziale. Tuttavia, nella seconda metà, Sesko ha segnato 11 gol, superando la leggenda dell'RB Leipzig Yussi, e ha attirato l'attenzione dei club europei.

Yussi ha giocato un ruolo significativo nel successo di Sesko. "L'ha spinto", ha detto Rose. "Con allenamenti individuali, con molte conversazioni. È stato come un mentore".

Ora, Yussi sta facendo lo stesso per Antonio Nusa, nuovo acquisto del club. Il 19enne potrebbe fare il suo debutto in partenza contro il VfL Bochum oggi (15:15/Sky). Nell'RB Leipzig 4-1 di coppa contro il Rot-Weiss Essen, Nusa è entrato all'83' e ha segnato il suo primo gol per il club un minuto dopo.

Dal punto di vista sportivo, Yussi è ancora lontano dalla fine secondo Rose. "Vedo Yussi non solo come un integratore e moderatore, ma è già un fattore importante per noi", ha detto l'allenatore. "Quando è in forma, quando è in salute, quello è sempre importante con Yussi". La buona relazione con i giovani talenti portati dentro è altrettanto preziosa.

