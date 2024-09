Inizialmente riportato da CNN: Biden accoglierà i leader del Quad nella sua città natale del Delaware, rafforzando la sua eredità di politica estera

Il vertice si svolgerà mentre il presidente ha rivisto la sua agenda per i mesi rimanenti in carica, passando dalla campagna elettorale all'elaborazione di questioni di politica interna ed estera, come il rafforzamento degli alleanze in vista del passaggio a una nuova amministrazione.

Biden ha costantemente sottolineato l'importanza di costruire relazioni personali come aspetto chiave della sua politica estera, rendendo il vertice locale un'appropriata conclusione per una partnership che è stata vitale per la strategia del presidente nella regione Indo-Pacifico.

Il vertice del Quad, che vedrà la partecipazione del Primo Ministro australiano Anthony Albanese, del Primo Ministro indiano Narendra Modi e del Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, è previsto per il 21 settembre, precedendo l'incontro dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Fonti vicine all'amministrazione hanno anticipato questa notizia a CNN.

Inizialmente, l'India era stata designata come paese ospitante per l'incontro dei leader quest'anno. Tuttavia, il vertice è stato spostato negli Stati Uniti mentre i leader si recavano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l'intenzione che l'India fungesse da ospite nel 2023.

Gli insider hanno confermato che la scelta di organizzare l'incontro nella città natale del presidente invece che accanto all'UNGA a New York è stata intenzionale, sottolineando l'impegno di Biden nel consolidare le sue relazioni personali negli sforzi diplomatici.

Il personale della Casa Bianca ha pianificato con cura il vertice nelle ultime settimane, con l'intenzione di includere elementi di rilevanza personale per il presidente, come luoghi significativi della sua vita.

Questa storia è ancora in sviluppo e verrà aggiornata.

