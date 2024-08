- Inizialmente, l'accordo sembra sfavorevole o impegnativo per il BVB all'inizio della nuova stagione.

Allenatore Dino Toppmöller è stato riluttante a condividere molti dettagli prima della prima partita di Eintracht Frankfurt nella Bundesliga. Interrogato sulla sua strategia contro il Borussia Dortmund, ha rifiutato di rispondere, suggerendo che anche il Dortmund osserva le conferenze stampa. "Non voglio rivelare troppe informazioni sulla nostra strategia", ha dichiarato il 43enne, ma ha ammesso che era una domanda intelligente.

Toppmöller ha evitato di rivelare un obiettivo particolare per la partita di sabato sera (18:30/Sky) a Dortmund. Tuttavia, ha menzionato che il loro obiettivo è quello di lottare per i posti internazionali. "Ma non staremo qui a dire che stiamo cercando una posizione specifica in classifica."

Il messaggio di Toppmöller: essere temerari

Frankfurt affronta un compito difficile a Dortmund per la sua partita di apertura. "Ci aspettiamo che cercheranno di mantenere il possesso, di cercare di controllare la partita", ha detto Toppmöller. Tuttavia, ha sottolineato che si sentono ben preparati e vogliono essere temerari.

L'attenzione è sull'introdurre velocità nel loro attacco. "E poi diventiamo un fastidio per qualsiasi avversario, anche a Dortmund, dove potremmo essere considerati underdog."

Toppmöller ha reso evidente che vede del potenziale nel Dortmund. "Chiunque abbia osservato i loro rinforzi non ha bisogno di essere un fisico per dedurre l'obiettivo stagionale del Dortmund." Dortmund ha acquisito i giocatori della nazionale tedesca Maximilian Beier, Waldemar Anton e Pascal Groß, e ha anche firmato l'attaccante di punta Serhou Guirassy dal VfB Stuttgart.

Il difensore Arthur Theate, uno dei nuovi acquisti di Frankfurt, potrebbe essere titolare. Il 24enne belga, in prestito dal club francese Stade Rennes la scorsa settimana, è pronto a fare il suo debutto per Frankfurt. "Arthur è sicuramente in lizza per un posto da titolare", ha detto Toppmöller. Intende valutare la prestazione di Theate nell'ultima sessione di allenamento prima di prendere una decisione.

L'attaccante Hugo Ekitiké è probabile che ottenga il suo posto in squadra dopo la sua prestazione impressionante nel 4:1 vittoria nel primo turno della DFB-Pokal a Braunschweig, dove ha segnato due gol e ha fornito un assist. "Ekitiké ha un vantaggio", ha spiegato Toppmöller.

