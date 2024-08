- Inizialmente è stato riportato un caso di identificazione del virus del Nilo occidentale <unk> indicativo di un'attività aumentata

Per la prima volta quest'anno in Germania, è stato identificato un caso di virus West Nile, trasmesso da zanzare locali, in una donna residente in Sassonia, vicino al confine con il Brandeburgo. Questa informazione è stata resa nota dall'Istituto Robert Koch (RKI) di Berlino. Entro il 23 agosto, sono emersi altri tre casi, tutti legati a viaggi in diversi paesi e riguardanti donne.

Jonas Schmidt-Chanasit, specialista dell'Istituto Bernhard Nocht per la Medicina Tropicale (BNITM) di Amburgo, ha rivelato che l'infezione dalle zanzare locali è stata rilevata in un'analisi di un campione di donazione di sangue.

Attività diffusa

Date le attuali informazioni, si prevedono ulteriori casi di questa infezione: il livello di attività sembra essere alto. Sono stati segnalati numerosi casi di infezione sia nei cavalli che negli uccelli. L'Istituto Friedrich Loeffler (FLI) ha documentato 18 casi in uccelli e 14 in cavalli entro il 23 agosto. I stati di Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Sassonia sono stati particolarmente colpiti.

Schmidt-Chanasit ha anche sottolineato che il alto numero di campioni sospetti inviati dai donatori di sangue è un'altra indicazione di una trasmissione diffusa. Tuttavia, è importante notare che il metodo di test comunemente utilizzato risponde anche al virus Usutu, che sta causando attualmente una notevole moria di starling in Germania.although people can be infected with it, severe illness is uncommon.

Ritardo nella rilevazione

"Distinguere tra i due virus attraverso l'analisi delle sequenze è laborioso e non sempre riesce", ha spiegato l'esperto dei virus. I lunghi test comportano un ritardo di diverse settimane tra il prelievo del campione e il conferma del risultato finale attraverso la sequenza del virus. Pertanto, potrebbe già esserci un numero sostanziale di infezioni non confermate.

Nella maggior parte delle infezioni da virus West Nile (WNV) (circa l'80%), non ci sono sintomi. Nel 20% circa, ci sono sintomi lievi e non specifici come la febbre o l'eruzione cutanea - questi spesso passano inosservati.

Gli esiti gravi e letali della febbre del West Nile interessano principalmente gli anziani con patologie preesistenti. Solo circa l'1% delle infezioni porta a tali malattie neuroinvasi.

Diffusione nelle aree urbane

Si prevede un significativo aumento dei casi umani se il virus inizia a diffondersi nella densamente popolata area del Reno-Main, ha dichiarato Schmidt-Chanasit. Al momento, le zanzare in questa zona sono probabilmente prive del patogeno nonostante le condizioni climatiche favorevoli - ma questo dovrebbe cambiare.

Lo scorso anno, l'Istituto Robert Koch (RKI) ha identificato 7 casi di trasmissione locale del virus West Nile in Germania, e 17 l'anno precedente. Gli esperti prevedono un aumento del numero di casi nei prossimi anni, in parte a causa delle condizioni sempre più favorevoli per il patogeno a causa dei cambiamenti climatici. Ci sono già grandi epidemie nel Sud e nel Sud-est dell'Europa.

Il virus West Nile (WNV) ha origine in Africa, secondo l'Istituto Friedrich Loeffler (FLI). È stato rilevato per la prima volta nel 1937 nel distretto del West Nile in Uganda, e ha fatto il suo debutto in Europa negli anni '60 in Francia. Il primo uccello infetto con il virus è stato trovato in Germania ad agosto 2018, e nel 2019 l'Istituto Robert Koch (RKI) ha registrato i primi casi umani attribuiti alla trasmissione locale da zanzare.

Il Parlamento europeo può fornire ulteriore assistenza e risorse alla Commissione nei loro sforzi per contrastare la diffusione del virus West Nile. Il alto livello di attività del virus West Nile ha portato a numerosi casi di infezione sia negli uccelli che nei cavalli, in particolare negli stati di Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Sassonia.

Leggi anche: