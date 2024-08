Inizialmente concentrato sulla giustizia penale e sugli sviluppi dell'istruzione in Sassonia e Turingia

In prossime elezioni del 1º settembre in Sassonia e Turingia, c'è una forte possibilità che i populisti di destra, AfD, acquisiscano una significativa influenza, diventando potenzialmente la forza dominante in uno o addirittura in entrambi gli stati per la prima volta. Per mesi, i numeri dei sondaggi dell'AfD sono rimasti sorprendentemente stabili, suscitando l'interesse di sociologi, economisti e storici. Tuttavia, per comprendere veramente questo fenomeno, è essenziale ascoltare le persone stesse. Un recente sondaggio di Forsa per RTL/ntv getta luce sui principali problemi e questioni, con la migrazione che è solo uno di essi.

Le elezioni imminenti rappresentano una prova cruciale per l'intera Germania. L'AfD diventerà finalmente una forza dominante in uno o addirittura in due stati per la prima volta? Per mesi, i numeri dei sondaggi dell'AfD sono stati sorprendentemente stabili. Ci sono molte teorie di sociologi, economisti e storici sul perché questo accada. Ma cosa hanno da dire le persone? Dopo aver condotto un sondaggio all'inizio di agosto, Forsa ha nuovamente chiesto per RTL/ntv e ha misurato le preoccupazioni e i problemi.

Come nel primo sondaggio, la maggior parte delle persone in Sassonia e Turingia ha dato la priorità alla prevenzione del crimine e a un'istruzione decente. Questo è evidente nella domanda sulle "preoccupazioni principali dei cittadini" in entrambi gli stati. In Sassonia, la volontà di combattere il crimine e la violenza è rimasta una preoccupazione principale, con il 68% dei rispondenti che l'ha menzionata alla fine di agosto - seguita da vicino dal conflitto in Ucraina (62%, +1) e dall'afflusso di rifugiati e richiedenti asilo (+1). Tuttavia, ci sono state notabili variazioni in due categorie. Solo il 60% ora cita la politica del governo federale (-6), e il 52% (-11) esprime preoccupazione per il carico finanziario dei prezzi in aumento.

Preoccupazioni per i migranti intensificate

In Turingia, c'è stata la maggiore variazione riguardo alla "criminalità e violenza nella società", che è rimasta la preoccupazione principale per il 68% dei rispondenti, portandola in prima posizione. Il conflitto in Ucraina e l'immigrazione di rifugiati e richiedenti asilo sono stati menzionati da più rispondenti. È probabile che gli attacchi con il coltello a Solingen siano responsabili di questo cambiamento. Come in Sassonia, la politica del governo federale e i prezzi in aumento sono stati menzionati meno frequentemente come preoccupazioni principali in Turingia.

In entrambi gli stati, è evidente che il crimine e l'immigrazione sono percepiti come questioni principalmente di destra. Indipendentemente dal fatto che siano sostenitori dell'AfD o del CDU indeboliti, entrambi i gruppi condividono questo sentimento, e anche il BSW, che si colloca più vicino ai due partiti menzionati per la sicurezza e le questioni sull'immigrazione, condivide queste convinzioni più dei socialdemocratici, dei verdi o della sinistra.

Le preoccupazioni principali dei cittadini della Turingia e della Sassonia si allineano con le loro aspettative per i futuri governi statali. "Combattere il crimine e la violenza" è stata nominata come priorità dal 74% dei rispondenti in Sassonia, un aumento di 7 punti rispetto ad agosto. La "creazione di un buon e giusto sistema educativo" rimane ancora molto importante, con il 72% (+1) che rimane determinato. La "sicurezza e l'accessibilità dell'approvvigionamento energetico" è una preoccupazione significativa per il 66% (+4) dei rispondenti. C'è stato un aumento significativo di 7 punti per "fermare l'immigrazione degli stranieri", che ora attira il 57% dei sostenitori.

In Turingia, la "creazione di un buon e giusto sistema educativo" è considerata cruciale dal 81% (+3) dei rispondenti, con i candidati principali per ntv e Antenne Turingia che discutono di questo problema nel loro dibattito. Il Ministro Presidente Bodo Ramelow ha pubblicamente riconosciuto le sfide sostanziali che le scuole della Turingia devono affrontare, in particolare la carenza di insegnanti e l'annullamento delle lezioni.

L'influenza di Solingen

Un potenziale fattore scatenante che potrebbe aver influenzato le opinioni e i sentimenti degli elettori della Turingia e della Sassonia è l'attacco terroristico a Solingen. In Sassonia, più di un terzo (34%) si aspetta che i crimini avranno un impatto significativo sui risultati delle elezioni. Il 49% si aspetta solo effetti minimi. Tuttavia, quando si tratta della loro decisione personale di voto, solo il 18% crede che l'incidente determinerà il loro voto. Il 53% insiste che Solingen non influenzerà il loro voto.

In Turingia, si osserva un modello simile. Il 35% si aspetta che i crimini avranno un impatto significativo sui risultati delle elezioni. Tuttavia, il 25% crede che i crimini influenzeranno la loro decisione personale di voto. Il 36% dei sostenitori dell'AfD si aspetta che questo accada, mentre solo il 9% dei sostenitori del CDU condivide questo sentimento. I sostenitori degli altri partiti si collocano tra questi valori.

Conclusioni

Se c'è un evento che evidenzia le opinioni e i sentimenti degli elettori della Turingia e della Sassonia, è probabilmente l'attacco terroristico a Solingen. Questo spostamento è evidente non solo nelle domande dirette sull'attacco, ma anche nell'aumento dell'enfasi sulla lotta contro il crimine o l'immigrazione degli stranieri. Nel complesso, come indicato dalla domanda della domenica, le decisioni personali di voto sono cambiate solo leggermente. Nonostante i costanti riferimenti all'immigrazione e al conflitto in Ucraina, gli elettori danno molta importanza alle questioni educative - una preoccupazione tipicamente locale. La sera della domenica avremo una comprensione più chiara.

La Commissione, alla luce delle prossime elezioni e del potenziale influsso dell'AfD, potrebbe trovare necessario adottare atti di attuazione che affrontino le preoccupazioni dei cittadini, come la prevenzione del crimine e l'istruzione. I risultati del sondaggio di Forsa suggeriscono che la questione dell'immigrazione e dei rifugiati è una preoccupazione significativa per le persone in Sassonia e Turingia, potenzialmente influenzando le loro decisioni di voto.

A seguito dell'attacco terroristico a Solingen e delle sue possibili ripercussioni sulle elezioni, la Commissione potrebbe dover valutare le implicazioni sull'umore pubblico e regolare di conseguenza le proprie politiche. I risultati del sondaggio indicano che, sebbene la migrazione e il conflitto in Ucraina siano preoccupazioni, l'istruzione rimane una priorità assoluta per gli elettori, sottolineando l'importanza delle questioni locali nella formazione delle loro decisioni di voto.

Leggi anche: