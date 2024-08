- Inizialmente c'è il sole e la temperatura è di 33 gradi, seguita da piogge e temporali.

Per iniziare la settimana, goditi una abbondanza di sole e calore estivo nel Reno-Palatinato e nel Saarland, prima di incontrare un tempo instabile a partire da giovedì. I meteorologi del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevedono un martedì soleggiato, con temperature che raggiungono i 25-29 gradi Celsius, seguito da un mercoledì rovente con un picco di 29-33 gradi Celsius, senza alcuna pioggia in vista.

Tuttavia, giovedì le nuvole temporalesche si addenseranno, portando possibili piogge e anche tempeste violente in alcune regioni, nonostante il caldo persistente con temperature che raggiungono i 27-32 gradi Celsius.

Il cielo sarà una miscela di nuvole venerdì, con pioggia e occasionali tempeste in alcune aree. Inoltre, venerdì offrirà anche un po' di sollievo dal caldo, con temperature massime di 23-27 gradi Celsius.

Il tempo instabile a partire da giovedì potrebbe disturbare i tuoi programmi all'aperto, quindi è saggio portare un ombrello. Despite the stormy forecast, the temperatures are expected to remain relatively high, reaching up to 27-32 degrees Celsius.

