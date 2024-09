- Iniziale rilevamento del virus del Nilo occidentale in individui umani in Bassa Sassonia

Per la prima volta nel Basso Sassonia, è stato rilevato un caso di virus West Nile in una persona. L'Autorità Sanitaria dello Stato (LHA) ha annunciato la notizia. L'infezione è stata rilevata casualmente durante un normale screening di donazione di sangue nel distretto di Diepholz. L'Autorità Sanitaria dello Stato non ha rivelato il genere dell'individuo.

Il distretto di Diepholz, insieme all'Autorità Sanitaria dello Stato, sta attualmente indagando sulle possibili fonti dell'infezione. Il virus viene solitamente trasmesso dalle zanzare locali, senza alcuna trasmissione nota da persona a persona, come sottolineato dal Presidente della LHA Fabian Feil: "Questo è l'aspetto positivo". Il virus è stato segnalato in precedenza in vari stati federali del paese.

Le infezioni umane sono spesso asintomatiche. Tuttavia, occasionalmente possono verificarsi sintomi simili all'influenza. In rarissimi casi, il virus può causare infezioni cutanee, encephalite o addirittura morte.

Prevenire le punture di zanzara

Anche se il rischio non può essere completamente eliminato, può essere ridotto, secondo Feil. Indossare abiti leggeri e utilizzare repellenti per insetti può aiutare a prevenire le punture di zanzara. Inoltre, ridurre le fonti d'acqua, come nel tuo giardino, può essere utile. Purtroppo, non esiste ancora un vaccino per gli esseri umani.

L'Autorità Sanitaria dello Stato ha ulteriormente precisato che la diffusione del virus è anche legata al cambiamento climatico, poiché si moltiplica più rapidamente nelle zanzare con temperature più elevate. Il Ministro della Salute Andreas Philippi ha previsto che potremmo dover affrontare casi più frequenti di trasmissioni del virus West Nile (WNV) in futuro. "In generale, e indipendentemente dal WNV, è ragionevole attendersi un aumento delle malattie trasmesse dalle zanzare causate dal cambiamento climatico", ha dichiarato il politico SPD.

