Inizia ufficialmente l'iniziativa di immunizzazione contro la polio a Gaza

Il sabato, alcuni giovani avevano già ricevuto la loro prima dose di vaccino al Nasser Hospital di Khan Younis, situato nei territori palestinesi meridionali. Tuttavia, l'estesa immunizzazione contro il virus altamente contagioso è iniziata su scala più ampia la domenica. Secondo Schaabane, numerosi droni sono stati avvistati sopra il distretto centrale di Gaza City la domenica mattina, nella speranza che questa iniziativa di vaccinazione per i bambini possa procedere senza problemi.

Israele aveva concesso "pausa umanitaria" nel conflitto di Gaza alcuni giorni prima per le vaccinazioni antipolio. Il primo caso di paralisi da polio in un bambino è stato identificato nella Striscia di Gaza in quasi un quarto di secolo. Secondo le autorità israeliane, la vaccinazione è inizialmente prevista per iniziare nel centro di Gaza City fino a martedì, seguita da ulteriori campagne di vaccinazione di tre giorni nelle sezioni meridionali e settentrionali della regione costiera.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha richiesto cessate il fuoco umanitario per somministrare il vaccino antipolio a più di 640.000 bambini sotto i dieci anni. Almeno il 90% dei bambini a Gaza è previsto che riceva la prima dose di vaccino antipolio orale nei prossimi giorni.

Il virus è stato rilevato in campioni di acque reflue a Khan Younis e nel distretto centrale di Gaza City a luglio. Di recente, è stato confermato il primo caso di polio a Gaza in un bambino di dieci mesi di Deir al-Balah. La poliomielite, nota anche come paralisi da polio, è causata da un virus acuto infettivo che colpisce il midollo spinale e può causare paralisi permanente nei bambini.

