- Inizia l'evento del cinema tedesco

La 20ª edizione del Festival del Cinema Tedesco di Ludwigshafen, Pfalz, si è aperta con la commedia-drammatica "Family isn't" di Nana Neul. Il direttore del festival, Michael Koetz, ha accolto gli ospiti, tra cui Neul stessa, Meret Becker e rappresentanti della politica e dell'economia locali, alla proiezione di gala tenutasi su un'isola del fiume Reno.

Il festival, situato lungo il confine con la Baden-Württemberg, si concluderà l'8 settembre. Con posti per migliaia sotto i cinema da tenda e un cinema all'aperto, si distingue come un evento importante nel settore. Lo scorso anno, il festival ha attirato circa 108.000 visitatori, rendendo Ludwigshafen il secondo festival cinematografico più popolare della Germania, dopo Berlino.

Visitatori da Tukur a Król

In questo anno giubilare, 64 produzioni hanno calcato i palchi della seconda città più grande della Renania-Palatinato. Undici film sono in lizza per entrambi il Premio per l'Arte Cinematografica e il premio del pubblico "Rheingold".

Hanno partecipato alla festa personaggi del calibro di Katharina Böhm, Natja Brunckhorst, Ulrich Tukur e Christian Berkel. Onorificenze per il miglior attore andranno a Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra") e l'inimitabile Joachim Król ("Il prezzo della libertà").

Il governo dello stato della Renania-Palatinato ha stanziato 150.000 euro per sostenere l'evento. Il Ministro-Presidente Alexander Schweitzer ha assistito alla cerimonia e ha sottolineato l'importanza delle esperienze culturali condivise, specialmente in tempi difficili per la democrazia. "Abbiamo bisogno di luoghi in cui poter sognare insieme, sentire, ragionare e riflettere. Il mezzo del cinema ci offre questa esperienza in modi diversi e innovativi."

Il programma diversificato del Festival del Cinema comprende sia commedie che drammi, con "Family isn't" come apertura commedia-drammatica. In lizza per i premi ci sono diverse produzioni che coprono l'intero spettro delle emozioni, dalla commedia alla tragedia.

